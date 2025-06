【サウンドノベル『弟切草』徒然話】 8月8日19時30分 開催予定 会場: ROCK CAFE LOFT is your room 東京都新宿区歌舞伎町1-28-5

テクテクライフの麻野一哉氏は、「サウンドノベル『弟切草』徒然話」を8月8日に東京都新宿区ROCK CAFE LOFT is your roomにて開催すると発表した。会場チケット料金は前売りで2,500円、当日で3,000円、配信チケットが2,000円。

イベントではアドベンチャーゲーム「弟切草」開発担当の麻野一哉氏をはじめ、営業担当の中西一彦氏、「弟切草」と「街」のシナリオ担当の山粼 修氏と都築孝史氏が登壇。司会はテクテクライフ代表の田村寛人氏が務める。「弟切草」にまつわる思い出話を繰り広げるとしており、当時のファンは必聴のイベントといえる。

「弟切草」は1990年代に現スパイク・チュンソフトが販売したアドベンチャーゲームで、スーパーファミコンの他プレイステーション、EZアプリなどに移植された。植物の弟切草をモチーフに描かれるホラータッチのストーリーで、選んだ選択肢によってストーリー展開が変わっていく。

(C) Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved. / 長坂秀佳