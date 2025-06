世界100カ国以上で20のホテルブランドを6600軒以上展開する「IHGホテルズ&リゾーツ」。同社はグローバルキャンペーン「Guest How You Guest」の展開に合わせて、女優の菜々緒さんを起用した日本限定のコンセプトムービー「あなたらしく、し放題」を制作した。そのお披露目イベントが2025年6月11日に東京都内にて実施され、ムービーに出演した菜々緒さんがスペシャルゲストとして登壇。撮影時の感想だけでなく、自身の旅の思い出やホテルでの過ごし方などにも触れるトークセッションが行われた。

「IHGホテルズ&リゾーツ」の日本限定ムービーに出演した菜々緒さん

トークセッションでは、ムービー撮影時のエピソードなどが語られた

■菜々緒さんならではの“ホテルステイのルーティーン”とは?“True Hospitality For Good”を企業理念に掲げたグローバルホスピタリティーカンパニーである「IHGホテルズ&リゾーツ」。このたび実施する「Guest How You Guest」は、旅の目的や好みに応じてホテルを自由に選び、自分らしく時間を過ごしていただきたい…という想いを込めたキャンペーンだそうで、ムービーはタイトルの通り、ホテルでの過ごし方の自由さを伝える内容になっている。撮影はANAインターコンチネンタルホテル東京で行われたそうで、上質な空気の中、菜々緒さんが自然体でホテルステイを楽しむ様子をリアルに描出。チェックインから部屋でのリラックスタイム、ホテルのパブリックスペースでの過ごし方、夜のバーでのひとときまで、多様な「ホテルの楽しみ方」が3篇のショートムービーで表現されており、6月11日より、IHGの公式SNSアカウントやInstagram、YouTubeなどを中心に順次配信されている。撮影時の思い出を聞かれた菜々緒さんは、「東京タワーが見える部屋をお借りしての撮影だったんですけど、その日は青いライトアップの東京タワーと一緒に夜景が楽しめました。ほかにもカフェやバーを使わせていただいて、すごくラグジュアルな雰囲気で撮影できたことが印象に残っています」と回答。続けて、つい最近利用したという、タイのシックスセンシズホテルの感想を聞かれると、「雰囲気がめちゃくちゃよくて。部屋自体がもうすごくラグジュアリーだった…というのもありますが、一歩も部屋から出ずに、リラックスさせていただきました。仕事で疲れて、心身ともにリフレッシュするために部屋をお借りしたんですけど、私はそういった“ひとりの時間”というのをすごく大事にしていて。なので毎回、ホテルの部屋選びはこだわっているんですけど、シックスセンシズさんは本当にトップレベルで素晴らしいホテルでした」と答え、会場を沸かせた。こちらの答えを受けて、MCはさらに「ひとりの時間を満喫するうえで、ホテルステイの際に必ず行っているルーティーンはありますか?」といった質問を投げかける。これに対して菜々緒さんは、「ひとり旅をする時は完全におこもり旅なので、そこからどこかに出かける…ということはせず、ホテルの敷地内だったりとか、部屋を存分に満喫するというのがルーティーンです。朝起きて、プール付きのバルコニーだったりとか、テラスがあったりとかすると、そういったところでゆっくりする感じですね。そこで本を読んだり、ネットサーフィンをしたり、瞑想したり…という過ごし方をしています」と回答。そうして最後に「もし長期のお休みが取れたら、ここに行ってみたいという旅先はありますか?」と聞かれると、「以前から、ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパさんが気になっていて。温泉付きのお部屋も魅力的ですし、何といっても日本のホテルの食事は世界一だと私は思っているので。そういったご飯も楽しみながら、部屋でゆっくりしたいですね」と話し、イベントを締めくくった。取材・文=ソムタム田井※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。