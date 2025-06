2位:千代田区/31票

All About ニュース編集部では、5月21日〜6月4日の期間、全国10〜60代の男女190人を対象に、「東京23区で住みここちのいい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、「治安がいいと思う東京23区の自治体」ランキングの結果をご紹介します。千代田区は、2023年の犯罪発生件数が都内でも少ない水準にあり、防犯カメラの設置や地域巡回などの対策も強化されています。丸の内・大手町といったオフィス街の監視体制が整っており、昼夜問わず人の目が行き届く環境です。

1位:文京区/36票

回答者からは「常に他人の目があり警察もたくさんいるから」(30代女性/東京都)、「経済的に余裕がある人が多く、心にもゆとりを感じるから」(40代女性/神奈川県)、「政府機関や居住地域が広いため、犯罪度が低いと感じます」(30代女性/埼玉県)などのコメントがありました。文京区は、都内でも特に刑法犯認知件数が少ないエリアとして知られています。地域の自主防犯活動が盛んで、各所に交番やパトロール拠点が配置されており、住宅街でも安心して暮らせる環境が維持されています。回答者のコメントを見ると「昔からコミュニティがしっかりしていて治安が良いイメージです」(30代男性/東京都)、「長く暮らしている人が多いから」(30代女性/神奈川県)、「閑静な住宅街のため」(20代女性/神奈川県)といった声がありました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)