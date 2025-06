総合格闘家の朝倉海が自身のYouTubeのサブチャンネル「ほのぼのかいちゃんねる」を更新。8月16日(日本時間17日)のUFC2戦目で対戦が決まったティム・エリオット(米国)からSNS上で煽られていることについて言及した。



■UFCで受けた“初煽り”に笑顔

■言葉の壁には「やっぱ不便だよね」と本音も

朝倉は「アイツ煽り始めたなついに」とティムから受けた煽りについて言及。ティムは朝倉との試合が決まった後、目を見開き中指を立てた動画を公開。自分への煽りかと思った朝倉は「様子がおかしかったから心配になった。顔もイっちゃってたので」と動画を見た印象を口にし、投稿に対して「You okay in the head?(頭大丈夫ですか?)」とリポスト。すると、ティムから「I am good, thank you!(大丈夫だよ、ありがとう!)」と返事があったという。ティムはその後もタイムラインに載らない、投稿へのコメントで朝倉煽りを続けているとし、朝倉は「アイツめ、舐めてるからな」と笑顔。ティムが朝倉のXをフォローしていることに気づくと、「フォローしてチェックしてやがる!」と嬉しげな様子を見せた。ティムについては「噂によるとクレイジーらしいからね。結構ぶっ飛んでる系」だとし、「ファイトスタイルもそんな感じ。試合中にしゃべったり、変な動きしたり」と分析。試合では相手に流されず、自分のペースで戦うとした。2024年12月のUFCデビュー戦、現フライ級王者のアレッシャンドリ・パントージャ(ブラジル)との対戦ではなかった対戦相手からの“煽り”に朝倉は「海外のファンと、アンチを巻き込んでやらないとな」と意気込んだ一方、「英語をガンガン喋られれば言いたいこと言えるんだけど、やっぱ不便だよね」と言葉の壁を感じている様子。朝倉は「どういう性格なのか分からない……素性が分からないから、どんなテンションで言ってきてるのか分からない」とティムからの煽りにどう返すべきか思案中のようだが、「試合まで盛り上げるし、試合ではぶっ飛ばす」と言い切った。試合だけでなく、試合前に朝倉がティムとどのような掛け合いを行い試合を盛り上げるのかにも引き続き注目したい。