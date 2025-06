大西亜玖璃が、夏のアーティスト活動を一挙に解禁した。 まず、10月に発売を予定しているコンセプトミニアルバムより、新曲「エンダー」の先行配信日が7月23日に決定し、ジャケット写真も公開された。「エンダー」はこれまで彼女の楽曲を多く手掛けてきた鶴粼輝一が作詞・作曲・編曲を担当したロックがコンセプトの楽曲だという。 さらに、ライブ情報も一挙に2つ解禁された。8月9日には、声優・諏訪ななかとのコラボレーションライブ<諏訪ななか&大西亜玖璃コラボライブ 〜Columbia Cawaii Collaboration Chapter2 〜 >を開催。そして9月27日・28日には、3rdワンマンライブが2デイズで開催されることも決定した。 この夏、精力的な活動を続ける大西亜玖璃を是非チェックしていただきたい。 ◾️新曲「エンダー」2025年7月23日(水)配信開始 作詞・作曲・編曲:鶴粼輝一※2025年10月発売 コンセプトミニアルバムより先行配信 ◾️ライブ情報 <諏訪ななか&大西亜玖璃コラボライブ 〜Columbia Cawaii Collaboration Chapter2 〜>日時: 2025年8月9日(土)出演: 諏訪ななか、大西亜玖璃場所:ランドマークホール開場/開演:昼公演 14:30/15:00夜公演 17:30/18:00 料金:全席指定S席 ¥12,000(税込)*アフタートーク付きA席 \9,000(税込)※入場時別途ドリンク代必要※未就学児入場不可※お一人様1公演につき4枚まで ○オフィシャルFC先行受付期間:2025年6月21日(土)10:00〜 6月29日(日)23:59 お申し込みに関する詳細は後日下記にてお知らせします。・諏訪ななか OFFICIAL FANCLUB「7colors world」https://suwananakafc.com/※諏訪ななか OFFICIAL FANCLUB「7colors world」にご入会されている方がお申込みいただけます。 ・大西亜玖璃 おふぃしゃるふぁんくらぶ「あぐりんぐ」https://aguri-onishi.com/※大西亜玖璃 おふぃしゃるふぁんくらぶ「あぐりんぐ」にご入会されている方がお申込みいただけます。 <大西亜玖璃 3rd ライブ>日時: 2025年9月27日(土)・28日(日)※会場、チケット情報などの詳細は後日お知らせします 関連リンク ◆大西亜玖璃 音楽オフィシャルサイト◆大西亜玖璃 音楽オフィシャルInstagram◆大西亜玖璃 オフィシャルYouTubeチャンネル

