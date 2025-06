reGretGirlが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場することを発表した。 ◆reGretGirl 動画 第556回となる今回披露するのは、2017年のリリース以降SNSで楽曲が広まり、MVの再生回数が4200万回再生を突破している「ホワイトアウト」だ。疾走感のあるメロディーに乗せ、静かに消えていく恋の儚さを赤裸々に語った歌詞が魅力の本楽曲を、一発撮りにてパフォーマンスする。 ◆ ◆ ◆ ■reGretGirl コメント本当に初めての経験で、やるまではすごく緊張していたんですけど、やってる最中は途中から楽しくなってきて、楽しんでできたので良かったです。「ホワイトアウト」はreGretGirlの代表曲とされる楽曲で、この曲をきっかけに「THE FIRST TAKE」にたどり着けたといっても過言ではないと思っています。やはり特別な曲だし、これからもずっと愛される楽曲であってほしいなと思います。 ◆ ◆ ◆ 関連リンク ◆reGretGirl オフィシャルサイト◆reGretGirl オフィシャルX◆reGretGirl オフィシャルInstagram◆reGretGirl オフィシャルYouTubeチャンネル◆reGretGirl オフィシャルTikTok ◆「THE FIRST TAKE」YouTubeチャンネル

