前髪ぱっつん少年が、自主企画ライブ<全人類ぱっつん化計画 Vol.2>に猫背のネイビーセゾンが出演することを発表した。 神戸にて結成され、夜を彩るネオンロックバンドとして活動している猫背のネイビーセゾン。前髪ぱっつん少年のメンバーたっての希望でオファーをしたところ出演が決定し、さらにイベントへの期待度が高まっているという。 なお前髪ぱっつん少年は、この夏に開催されるサーキットやイベントに多数出演することも決まっており、ぜひチェックして頂きたい。<全人類ぱっつん化計画 Vol.2>のチケットは、6月16日18時より2次抽選先行が開始となる。 ◾️<前髪ぱっつん少年 presents 全人類ぱっつん化計画 Vol.2> 2025年8月2日(土)OPEN 18:00 / START 18:30会場:東京・渋谷 Spotify O-Crest出演: 前髪ぱっつん少年、猫背のネイビーセゾン、他 チケット:2次抽選先行https://l-tike.com/maepatsu/6月13日(金)18:00〜6月29日(日)23:59スタンディング 前売り \3500、学割 \2800 ◾️TV出演情報 テレビ朝日系全国放送『musicるTV』放送日時:6月16日(月)25:26〜25:56(関東地区) 前髪ぱっつん少年が、音楽キュレーターがピックアップした今チェックすべきバンドとして紹介される予定※放送時間は変更になる可能性がございます。※地域により放送日時は異なりますので、詳しくは番組HPをご覧ください。musicるTV HP:http://www.music-ru.com/ ◾️イベント出演情報 2025年6月14日(土)<UPBEAT MUSIC FES>東京・下北沢 近道7月5日(土)<見放題大阪2025>大阪・心斎橋サーキットイベント7月6日(日)<見放題名古屋2025>愛知・栄サーキットイベント7月25日(金)<ADLER° pre. New Album “LABO.” Release Event>東京・渋谷 CLUB CRAWL8月5日(火)<FREEDOM NAGOYA 2025 後夜祭>愛知・名古屋 R.A.D w/ EVERLONG9月28日(日)<TOKYO CALLING>東京・渋谷14会場にて開催 関連リンク ◆前髪ぱっつん少年 オフィシャルX◆前髪ぱっつん少年 オフィシャルInstagram◆前髪ぱっつん少年 オフィシャルYouTubeチャンネル◆前髪ぱっつん少年 オフィシャルTikTok

