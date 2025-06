なきごとが、ドラマ『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage』のエンディング主題歌に新曲「短夜」が決定したことを発表した。 ◆『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage』動画 本ドラマは2024年7月〜8月に放送されていた加藤史帆×森カンナW主演のガールズラブコメディの続編で、同棲を始めた2人の家と弘子の妹の結婚式のために訪れたスパリゾートハワイアンズが今作の舞台となっている。物語は大好きな弘子先輩と付き合ったのに「初夜が迎えられていない」と悩む彩香ちゃんと、気合い入れのお酒で記憶を無くし「初夜をしたようだが記憶がない」と勘違いしている弘子先輩の悩ましくも愛おしいカップルライフから始まる。 新曲「短夜」は、7月9日に発売するメジャー1st EP『マジックアワー』に収録される1曲で、ドラマのために書き下ろされたエンディング主題歌「短夜」は書下ろしの作品ではあるものの、バンドとして別の側面も表現した1曲となっているという。歌詞に出てくる”一夜を、夢に見ているよ” ”単純にただ単純に この時間が続くように”という部分はなきごやチーム、ニンゲン’s(ファン名称)と追いかける夢やライブをはじめ、なきごとの音楽を聴いていただける時間が長く続くようにという意味も含まれているとのこと。 作詞を担当した水上えみり(Vo, G)は「言葉にするには恥ずかしいけど、音楽は自分を素直にさせてくれるような気がして照れながら作った一曲です。」と自身の想いを語っている。さらに、新曲「短夜」を使用したエンディング予告映像も初公開となった。 なきごとは、6月6日東京・のShibuya eggmanを皮切りに全国8カ所を廻るワンマンツアー<初心にかえるman to manワンマンツアー>の開催中。さらに、東名阪ツアー<これからもよろしくお願いしman to manツアー2025>を行うことも決定している。 ◾️メジャー1st EP『マジックアワー』2025年7月9日(水)発売 ・初回生産限定盤(CD+DVD):https://erj.lnk.to/uuDjUZESCL-6100〜6101 ¥4,840(税込)・通常盤(CD):https://erj.lnk.to/R2JEPYESCL-6102 ¥2,420(税込) ◆収録曲 [CD] 01. 短夜 02. 0.2 03. 愛才 04. たぶん、愛 05. 明け方の海夜風 [DVD] 超超超超大切なお知らせワンマン×水上生誕祭! 2025.04.08 @Shibuya WWW X 01. sniper 02. 連れ去って、サラブレッド 03. グッナイダーリン・イマジナリーベイブ 04. 私は私なりの言葉でしか愛してると伝えることができない 05. D.I.D. 06. マリッジブルー 07. ユーモラル討論会 08. Summer麺 09. […]

