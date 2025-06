Hedigan’sが、新曲「Hatch Meets June」を7月9日に配信リリースすることを発表した。 本日よりApple MusicとSpotifyでは、楽曲のPre Add / Pre Saveもスタートしており、カメラマンの小川将生により撮影されたアートワークも解禁となった。 さらに、8月4日に東京・渋谷 CLUB QUATTROで開催される、自主企画ライブ<AWAI vol.2>のゲストアーティストに、ライブハウスやフェス等で目覚ましい活躍を見せるバンド・HAPPYを迎えることが合わせて発表された。6月14日10時から<AWAI vol.2>のチケット一般発売がスタートする。 ◆ ◆ ◆ ◾️Hedigan’s コメントこのAWAIというイベントでは、人と人、時間と時間、それぞれの間にあるものにフォーカスします。視界の外にあるものが、我々の現実の構成に何をもたらしているのか。そのヒントを探す日になれれば幸いです。 第二回となる今回は、意識と無意識のコミュニケーションを誘発するに一番相応しい音楽を奏でてくれるバンド、HAPPYを招いて共にイベントを作っていきます。 ご来場を心よりお待ちしております。 Hedigan’sより ◆ ◆ ◆ ■新曲「Hatch Meets June」2025年7月9日(水)配信リリース 配信:https://fcls.lnk.to/HMJ ◾️<AWAI vol.2> 開催日時:2025年8月4日(月)会場:東京・渋谷 CLUB QUATTRO開場 / 開演:18:00 / 19:00チケット:前売り¥5,500(ドリンク代別) Under 18チケット 前売り ¥3,500(ドリンク代別)ゲスト:HAPPY ○チケット一般発売・販売URL:https://lit.link/hedigans販売期間:6月14日(土)10:00〜※枚数制限:1人4枚まで※整理番号付き※電子/紙チケット併用※未就学児童は保護者同伴で入場料無料※小学生以上チケット必須※U-18チケットの当日券の販売はございません※入場時に生年月日の確認を実施。身分証を要持参※身分証がない場合、現地でチケット代の差額2,000円の支払いが必要 ○INFOHOT STAFF PROMOTION050-5211-6077(平日,12:00〜18:00) 関連リンク ◆Hedigan’s オフィシャルX◆Hedigan’s オフィシャルInstagram◆Hedigan’s オフィシャルYouTubeチャンネル ◆HAPPY オフィシャルX◆HAPPY オフィシャルInstagram◆HAPPY オフィシャルYouTubeチャンネル

