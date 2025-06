Waiveが10月より、自身主催対バンイベント<VS GIGS「LIFE goes音舞美威闘.」>を開催することが発表となった。この対バンシリーズでは、初対決となる4組それぞれと熱く火花を散らす。 Waiveがバンド活動に終止符を打つ2026年1月4日の日本武道館解散公演まで残り半年余り。すでに発表されている2025年9月から10月開催のラストツアー終了直後から、怒涛の対バン&イベントシリーズに突入する形だ。チケットの最速オフィシャル先行受付は本日6月13日18時より。 Waiveは6月21日からライブツアー<GIGS「蒼紅一閃」>を開催する。 ■Waive主催対バンシリーズ<VS GIGS「LIFE goes音舞美威闘.」>●<VS FANTASTIC♢CIRCUS>10月11日(土) 東京・Zepp Shinjyukuopen16:00 / start17:00●<VS lynch.>10月19日(日) 東京・恵比寿LIQUIDROOMopen16:00 / start17:00●<VS キズ>10月26日(日) 東京・恵比寿The Garden Hallopen16:00 / start17:00●<VS ΛrlequiΩ>11月05日(水) 東京・下北沢Shangri-LAopen18:00 / start18:30(問)DISK GARAGE https://www.diskgarage.com/help/ ▼チケットオールスタンディング \8,800 (税込・ドリンク代別)一般発売:7/26(土)AM10:00〜【最速オフィシャル先行受付】受付期間:6/13(金)18:00〜6/23(月)23:59・VS FANTASTIC♢CIRCUS:https://w.pia.jp/t/waive-1011/・VS lynch.:https://w.pia.jp/t/waive-1019/・VS キズ:https://w.pia.jp/t/waive-1026/・VS ΛrlequiΩ:https://w.pia.jp/t/waive-1105/ ■<Waive GIGS 2025「蒼紅一閃 -soukouissen-」>6月21日(土) 千葉・柏PALOOZA6月27日(金) 東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGE6月28日(土) 神奈川・SUPERNOVA川崎 ※FC限定7月05日(土) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand7月12日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-37月19日(土) 大阪・OSAKA MUSE ※FC限定7月20日(日) 大阪・大阪BIGCAT▼ファイナル追加公演7月25日(金) 東京・恵比寿LIQUIDROOMopen18:15 / start19:00●チケットオールスタンディング \7,800 (税込・ドリンク代別)詳細:https://www.waivewaive.com/gigs#2025soukou ■<Waive「LAST GIGS.」>9月13日(土) 大阪・BIGCATopen16:15 / start17:00 / 終演予定19:309月14日(日) 愛知・名古屋CLUB […]

