G-FREAK FACTORY主宰<山人音楽祭>より、<山人音楽祭2024>の能登半島地震被災地支援に関する報告と、<山人音楽祭2025>の『能登半島応援企画 MAKE A PROMISE TO NOTO』実施のアナウンスが到着した。 <山人音楽祭>では、2024年1月1日に発生した能登半島地震被災地支援のため、チャリティーラバーバンドを『MAKE A PROMISE TO NOTO』として販売した。このラバーバンド販売の収益701,366円を、山人音楽祭から能登半島地震の被災地支援金として一般社団法人 CON (シーオーエヌ)による災害支援プロジェクト『CONNECT』へ寄付したとのことだ。 なお、<山人音楽祭2025>では初日9月20日に“Tokyo Tanaka × バカビリー × 高橋ちえ”を迎えて、能登半島地震被災地の現状や防災について、我々が意識するべきことなどが語られるプログラム『能登半島応援企画 MAKE A PROMISE TO NOTO』が実施されることも決定した。 さらに、被災地支援のため、<山人音楽祭2025>にて『MAKE A PROMISE TO NOTOラバーバンド第2弾』の販売も決定。前回同様、ラバーバンドの収益は能登半島地震の被災地支援に充てられる。ラバーバンドのデザインなど詳細は後日発表される予定だ。 ■G-FREAK FACTORY主宰<山人音楽祭 2025 〜10th Anniversary〜>9月20日(土) 群馬・日本トーターグリーンドーム前橋9月21日(日) 群馬・日本トーターグリーンドーム前橋〒371-0035 群馬県前橋市岩神町1-2-1open9:30 / start11:00 / 終演20:00※予定【9/20(土)出演者】※五十音順Age Factory / ENTH / かりゆし58 / 氣志團 / KOTORI / G-FREAK FACTORY / SHANK […]

