デビュー10周年のメモリアルな日となった5月26日に5thフルアルバム「HAPPY BURSTDAY」をリリースし、K-POPアルバムとして今年最高となる初動売上252万枚を達成したSEVENTEEN。

11人体制でのワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」はライブフィルムにもなり、ソウル・潜水橋で単独公演「B-DAY PARTY : BURST Stage」も催すなど、アニバーサリーにふさわしいトピックが続く中、新バラエティ「NANA bnb with SEVENTEEN」も6月2日からLeminoで配信がスタート。10年経っても変わらぬメンバー間の仲の良さが感じられるとCARAT(ファンの呼称)を大いに喜ばせている。

「NANA bnb with SEVENTEEN」 (C) eggiscoming & HYBE & PLEDIS ENTERTAINMENT. ALL Rights Reserved.

数々のヒットバラエティを生み出してきたプロデューサーのナ・ヨンソクが、"ナ社長"としてSEVENTEENをイタリア旅行に招待した「NANA TOUR with SEVENTEEN」(2024年)に続き、デビュー10周年を迎えた彼らのために3泊4日の民泊旅行を用意した今回の「NANA bnb with SEVENTEEN」。

忠清北道の田舎で、食べて、遊んで、寝る。まさに夢のような暮らしを楽しむという内容で、メンバーは番組が用意したゲームで手に入れた食材を自分たちで調理するなど寝食を共にしていく。

パネルでの出演となったJEONGHAN(ジョンハン)や最近まで中国活動を行っていたJUN(ジュン)を含む、10周年を祝う偽番組に集められた何も知らない"13人"を誘拐するドッキリの様子から番組はスタート。

前回怪我で不参加だったリーダーS.COUPS(エスクプス)が状況を飲み込めずキョトンとする中、他のメンバーは慣れた様子で準備に突入。4間日も拘束されるとは思えないポジティブなリアクションからも彼らの朗らかな人柄が伝わってくる。

民泊での部屋割りもすんなりと決まるなど10年間で築いた信頼関係やそれぞれの素顔が、3泊4日の生活の随所に顔を出す。

例えば、初日の晩御飯を賭けた「人物ゲーム」(写真を見て人物名を答える)では、中国人メンバーのJUNが中国での人物名で回答するなりふりかまわぬ姿を見せ、DK(ドギョム)は同業者の名前を間違えてしまう大失態も。

メンバーにまつわる意外な人物が出題されて大爆笑したり、失敗の罰として排除する食材を決めようとするマンネのDINO(ディノ)に対し"兄たち"からあーだこーだと横槍が入ったりと、はしゃぐメンバーの姿からは良好な関係性を感じ取れる。

また、調理シーンでは料理上手のMINGYU(ミンギュ)やDKを中心に、それぞれが役割分担し作業を進めていく抜群のチームワークを発揮。大所帯ゆえにあぶれてしまったHOSHI(ホシ)が仕事を探そうとキョロキョロし、見かねたWONWOO(ウォヌ)が声をかけるなど、仲睦まじい関係が微笑ましい。

大量の焼肉やキムチチゲにがっつく豪快な食べっぷりは見ていて爽快。また、「食べれる人から食べちゃって〜」と気遣ったり、味付けの失敗をカバーするためアイデアを出し合ったりと、はしゃぎながらも互いを思いやる瞬間のオンパレード。これこそが10年間、誰も欠けることなくグループが存続してきた理由なのだろう。

ランダムダンスやペアになっての言葉当てなど多種多様なゲームに白熱したり、あまりの食事の多さにブルーになったり...と、等身大な一面が次々と顔を出す「NANA bnb with SEVENTEEN」。メンバー間のケミストリーなど、番組を通じて彼らの魅力であるSEVENTEENの仲の良さを堪能したい。

文=HOMINIS編集部

配信情報【Lemino】

NANA bnb with SEVENTEEN 独占配信中

※全3話 毎週(月)22:10最新話更新予定

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ