【ファーム情報】楽天・早川が無失点9Kで1勝目 巨人・浦田が3安打 ロッテドラ5・広池が5回無失点
プロ野球のファームは13日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて5試合が行われた。
楽天はロッテ戦（ロッテ浦和）に3―0で完封勝利。先発・早川が8回2/3を5安打9奪三振無失点で1勝目を挙げた。吉野が8回の2号2ランなど3安打。ロッテ先発のドラフト5位・広池（東海大九州）は5回3安打無失点で、2番手・広畑が2回2安打1失点で1敗目（2勝1セーブ）。
巨人はヤクルト戦（戸田）に3―1。先発・横川が7回5安打無失点の好投で4勝目（1敗）。ドラフト2位・浦田（九産大）が3安打、岡田が2安打1打点。ヤクルト先発・下川は4回7安打3失点で3敗目（3勝）。太田が9回に1号ソロを放った。育成選手の松本龍、北村恵が2安打。
くふうハヤテは広島戦（由宇）に2―0で完封勝利。先発・足立が3回1安打無失点で、2番手・田村が2回1安打3奪三振無失点で1勝目を挙げた。鈴木が3安打をマーク。広島先発・滝田は3回1安打3奪三振無失点で、4番手・遠藤が1回3安打1失点で2敗目（1セーブ）。持丸が2安打を放った。