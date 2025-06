スペシャルライブ＆ファンミーティングが大阪で開催決定！Epic Travels

Epic Travelsが6月大阪にて無料SHOWCASEから公演までスケジュールを発表しました。

Epic Travels

Epic Travelsが6月大阪にて無料SHOWCASEから公演までスケジュールを発表!

<Member>

ジヌ=生年月日 :「UP10TION」元メンバー

サンホ=生年月日:「SNUPER」元メンバー

G.I=生年月日 :「TARGET」元メンバー

アイン=生年月日:「TOPSECRET」元メンバー

★公演情報★

2025年6月27日(金)

PLUSWIN HALL 大阪

OPEN 18:30/START 19:00

入場無料 ※LINE K-LOVERSお友達登録必要

2025年6月28日(土)

PLUSWIN HALL 南堀江

OPEN 12:30/START 13:00

2025年6月28日(土)

PLUSWIN HALL 南堀江

OPEN 18:30/START 19:00

2025年6月29日(日)

PLUSWIN HALL 南堀江

OPEN 12:30/START 13:00

2025年6月29日(日)

PLUSWIN HALL 南堀江

OPEN 18:30/START 19:00

2025年6月30日(月)

PLUSWIN HALL 南堀江

OPEN 18:30/START 19:00

Rakuten Ticket(整理番号付き自由席/先着)

楽天会員登録で楽天ポイントが貯まる、使える!

前売 5,000円(税込)+1Drink 600円 当日券5.500円

学生 3,000円(税込)+1Drink 600円 当日券3,500円

※整理番号順の入場となります。

学生も同時の入場となります。

チケット発売日 2025年5月30日(金)12:00〜各日程前日23:59まで

公演後に特典会あり。

