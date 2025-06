生たけ〜今年もハロプロ×スカパー!LIVEゾクゾク盛り上げるぞSP〜

ハロー!プロジェクトの季節の風物詩として、ファンの間でもすっかりおなじみとなった竹内朱莉の冠番組『生たけ〜今年もハロプロ×スカパー!LIVE ゾクゾク盛り上げるぞSP〜』。

今年6月には、アンジュルム・上國料萌衣さん、BEYOOOOONDS・島倉りかさんの卒業コンサートが控える中、番組ではMCの竹内、そしてレギュラーメンバーの石田亜佑美、岸本ゆめが集結。3人ならではの"ホーム感"あふれる自由なトークや近況報告はもちろん、卒業を間近に控えたメンバーへの思いや思い出話、さらには現役ハロプロメンバーによるスタジオ突撃企画や卒業生からのスペシャルメッセージまで、今回も盛りだくさんの内容となっている。

今回はMCの竹内に「自由すぎる」とも言われる番組づくりの裏側、仲間たちとのプライベートエピソード、そして卒業控える上國料への想いについて、たっぷり語ってもらった。

――『生たけ』もすっかり恒例となりましたが、改めて番組ならではの魅力や、長く続けてきて感じることについて、まずはお聞かせください

「最初は私のデビュー10周年記念で、一人でスタートしたのですが、そこから今はあゆみん(石田亜佑美)、きしもん(岸本ゆめの)という、普段からプライベートでもすごく仲の良い二人と一緒にやれるようになって。本当にホームみたいな空気ですね。しかも、事前にざっくりした流れは決まってるのですが、『今日はこれを絶対やろう!』みたいなコーナーがきっちり決まってるわけではなくて、MC陣もスタッフさんも『何が起きるんだろう?』ってワクワクしながら進めてる感じがあるんです。その予測不可能な感じが『生たけ』の魅力だなと感じます」

――このご時世でここまで自由な番組はなかなかないですよね

「普通はテレビや配信って、ある程度内容が決まってるものだと思うのですが、こんなに自由で、プライベートそのままの感覚でやれる現場って本当に珍しい。自分でもよく許してもらえてるなって思うくらいで(笑)。スタッフさんも本当に懐が深いというか、このリラックス感は『生たけ』だけの特権だなと思います」

――本当に3人で家にいるみたいな雰囲気がそのまま画面に映っていますよね

「そうなんですよ。喋りたいことをみんなが自由に喋って、気が付いたら『そろそろ終わりかな?』みたいな(笑)。私たちからするとただの世間話なのですが、それを『面白い』とか『もっと見たい』と言ってもらえるのは本当に嬉しいです」

――この番組も長く放送してきましたが、初回の放送はどんな感じだったか、覚えてますか?

「はっきり覚えてます(笑)。最初は私一人で、しかも10時間生放送という前代未聞の内容だったんですよ。今考えるとよくOK出してくれたなって自分でもびっくりです。10時間って、もう何が起こるか分からないし、しかも私一人だし...。でも、やってみたらすごく楽しくて。夕方から始まって朝方まで続くので、未知の挑戦ではあったのですが、終わった時にはもっと喋っていたかったって思うくらい楽しかったです。その経験がきっかけで、話すこと自体が大好きになって、ラジオや他の番組にも積極的に挑戦するようになった気がしますね」

――これまでいろんな企画を行ってきましたが、特に印象に残っているエピソードはありますか?

「催眠術の回はすごく印象的でした。催眠術師の方をお招きして、本当に私たち全員が初めて催眠術にかかったんです。最初は疑っていたのですが、どんどんテンションが上がっていって、最後は全員で謎のハイテンションになってしまって...。気付いたら、誰もスタッフさんは笑ってないのに、3人だけ爆笑し続けてるみたいなことがありました(笑)。自分たちでも『今日の放送意味わかんないけど楽しかったね』って言い合ってたのが、すごく印象に残っています」

――石田さんと岸本さんとの関係性についても改めて教えてください

「もう普段から本当に3人でよく遊んでいて、そのままの空気が番組に出てると思います。あゆみんとは1週間に1回以上は会ってるくらい、気付いたら遊んでるみたいな関係で、ただのマブダチって感じです(笑)。グループは違うけど、ここまで仲良くなれるのは本当に嬉しいし、大人になってもたぶんこの関係は変わらないだろうなって思います。きしもんも本当に友達みたいな存在で、普段はちゃんと先輩後輩があるけど、ここまで近い後輩ってなかなかいないんです。周りから見ると敬語だったりするから分かりにくいかもしれないけど、実際はただの仲良し3人組みたいな感じで(笑)。そんな仲間と番組を続けていけるのは本当に幸せですね」

――プライベートでも『生たけ』の空気感そのままなんですね

「そうなんです! ドライブに行くと音楽を流して突然みんなでなりきって歌い出したり、きしもんが隣の車のドライバーにいきなりツッコミ入れたり(笑)。そういうプライベート空間でしか起こらないハプニングが本当に面白くて、そういう部分を全部番組で見せられないのはちょっと悔しいですね。『これが伝わったらもっと面白いのに!』って思うこともたくさんあるのですが、でもこのメンバーで過ごせていること自体がすごくありがたいです」

――ここからは少し話題を変えて、アンジュルムの上國料萌衣さんの卒業が目前に迫っています。改めて、上國料さんにはどんな思いがありますか?

「本当に、ついこの前までまだ半年先だなって思っていたのに、もう今月なんだなって。時の流れが早いなと感じています。スカパー!さんでの卒業特番にも出演させていただきますが、その収録で改めて感じたのが、かみちゃんがリーダーになってから、後輩たちから本当に慕われていたんだなってことです。元々は妹っぽいタイプだったのに、先輩としてみんなのお姉さん役になっている姿を見て、すごいなって。今のアンジュルムは本当に良い関係性で、最高の形になっていると思います。ラストの横浜アリーナでは、その集大成をしっかり見届けたいなと思っています」

――竹内さんの卒業後も上國料さんとはプライベートで交流が続いているそうですね

「はい、普通に旅行に行ったり、ご飯に行ったりしていますし、連絡もよく取り合っています。最近はアンジュルムの大阪公演も観に行きました。今の体制が本当に素晴らしくて、かみちゃんが抜けた後の変化もすごく楽しみですし、でもまずは今のアンジュルムのラストをしっかり楽しんで、最高の形で送り出してほしいなと思っています」

――今後の『生たけ』でチャレンジしてみたい企画はありますか?

「本当にいろいろやらせていただいてきたのですが、意外とゲーム実況とかやってみたいです(笑)。家でも3人でゲームをすることが多いんですが、年末年始もあゆみん、きしもん、勝田里奈ちゃんと4人で年越しをして、『マリオパーティー』で盛り上がったりしていて。正直、それが果たして他の人から見て面白いのかは分からないのですが、一度見てほしいなって。もしこれはつまらないなと思ったらすぐ終わらせてもらって構わないので、とりあえず一回は素の私たちを見てほしいですね(笑)」

取材・文=川崎龍也

