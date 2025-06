『僕のヒーローアカデミア』より 敵＜ヴィラン＞「荼毘」が可動フィギュア化！プレミアムバンダイ『S.H.Figuarts 荼毘』

「プレミアムバンダイ」では、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より、蒼炎の“個性”を持つ敵<ヴィラン>「荼毘」を可動フィギュア化した『S.H.Figuarts 荼毘』の予約受付を2025年6月13日に開始。

プレミアムバンダイ『S.H.Figuarts 荼毘』

・価格 :11,000円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 :15才以上

・セット内容 :本体、交換用手首パーツ左右各4種、交換用表情パーツ2種、

“個性”エフェクトパーツ一式

・商品サイズ :全高 約160mm

・商品素材 :ABS・PVC

・生産エリア :中国

・販売ルート :バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約受付開始:2025年6月13日(金)16時

・商品お届け :2025年11月予定

・発売元 :BANDAI SPIRITS

■商品特長

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より、蒼炎の“個性”を持つ敵<ヴィラン>「荼毘」が白装束を纏い、可動フィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」に新登場!

付属の“個性”エフェクトパーツにより荼毘の蒼炎の“個性”を再現。

さらに、「叫び笑顔」「笑顔」の2種の交換用表情パーツが付属し、交換用手首パーツやS.H.Figuartsシリーズならではの可動と組み合わせることで荼毘の怨嗟と狂気に満ちた姿を再現可能です。

また、2025年6月21日(土)発売予定の「S.H.Figuarts 轟焦凍」(別売り)と並べてディスプレイすることで劇中の因縁の戦闘シーンを再現可能です。

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

