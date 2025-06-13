¡Ö¹ñºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï½÷À¤Î³èÌö¤¬ÂçÀÚ¡×Å·¹ÄÊÅ²¼¡¡¥³¥½¥Ü¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¸æ½ê¤Çº©ÃÌ
Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆüÃæ¤Î¥³¥½¥Ü¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¸æ½ê¤Çº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë¸áÁ°11»þ¡¢ÊÅ²¼¤Ï¥³¥½¥Ü¤Î¥ª¥¹¥Þ¥ËÂçÅýÎÎ¤ò¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¸æ½ê¤Ç½Ð·Þ¤¨¡Ö¤Þ¤¿¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥½¥Ü¤Ï¥Ð¥ë¥«¥óÈ¾ÅçÃæÉô¤Î¹ñ¤Ç2008Ç¯¤Ë¥»¥ë¥Ó¥¢¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
º©ÃÌ¤Ï¾®¹´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡Ö¹ñºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï½÷À¤Î³èÌö¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥¹¥Þ¥ËÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥³¥½¥Ü¤Ï¿Í¸ý¤¬160Ëü¿Í¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤Ê¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃË½÷Ê¿Åù¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î°Ý»ý¤Ë¤ÏÃÏÍë¤Î½üµî¤È¿å¤Î³ÎÊÝ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖËüÇî¤ÎÆüËÜ¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¿å¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÇÒ¸«¤·¡¢ÂçÊÑ´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¿åÌäÂê¤Ë»ä¤â´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿å¤ÎÌäÂê¤ÇÆüËÜ¤¬¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£