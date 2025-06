MTGは、2025年7月より全国のハンズ56店舗で、24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」の取り扱いが決定しました。

MTG「ReD(レッド)」

MTGは、2025年7月より全国のハンズ56店舗で、24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」の取り扱いが決定!

■取り扱い概要

・店頭取り扱い商品カテゴリ

インナーウェア(男性用、女性用)、スリープウェア(男女兼用)

※店舗により異なります

・取り扱い店舗

全国のハンズ56店舗(2025年7月時点)

北海道・東北:2店舗

関東 :18店舗

中部 :8店舗

関西 :10店舗

中国・四国 :6店舗

九州・沖縄 :12店舗

※デザインディスプレイイメージ

