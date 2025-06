Penthouseが、自身初となる日本武道館単独公演『Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”』を2026年3月16日に開催する。

Penthouseは現在、ワンマンライブツアー『Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2025 “Midnight Diner”』を開催中で、本情報は6月12日に行われた東京公演(国際フォーラム ホールA)にて発表された。

日本武道館単独公演のライブタイトル『Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”』は、1stシングル『Fireplace』になぞられたものに。日本武道館での公演はバンドとしても一つの節目であり、記念すべきライブであることがメンバーから伝えられた。

なお、Penthouseファンクラブ“Pentclub”会員限定のチケット先行申込受付が、6月12日21時より開始となっている。

・浪岡真太郎(Vo/Gt) コメント

音楽をやっている人間なら誰もが夢見るステージ、遂に立てることが決まって本当にうれしいです。ありがとうございます。でもまだ通過点だと思っています。もっともっとたくさんの人に聴いてほしいしもっと大きな会場でライブやりたい。そのためには僕たちの頑張りはもちろんですがみんなの応援も不可欠なので、まだまだPenthouseについてきてもらえると嬉しいです!

・大島真帆(Vo) コメント

まさかバンドを始めた時には武道館に立てる日が来るなんて思ってもいなかったので、私たちみんな本当にびっくりしています。バンドとしても一つの節目、記念すべき一日になると思うので、絶対また会いに来てほしいです!

(文=リアルサウンド編集部)