globeデビュー30周年を記念し、8月9日発売の6枚組ベストアルバム『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』を皮切りに、連続リリース企画が実施されることが決定。併せて、30周年&第1弾リリースの予告ティザー映像が公開された。1995年8月9日に「Feel Like dance」でデビューし、日本の音楽シーンに数々の金字塔を打ち立ててきたglobeがいよいよ本格的に30周年イヤーに突入する。

この30周年イヤーを記念して連続リリースをすることが発表され、その第1弾として8月9日に『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』という全66曲6枚組のベスト盤がリリースされることが発表された。全てのシングルタイトル曲を収録したベスト盤がリリースされるのは今回が初で(BOX商品は除く)、さらにそれ以外の厳選された“これぞglobe”という30曲が収録されるとのこと。最新リマスタリングを施し、全66曲、CD6枚組ながら価格は6600円(税込)。また、このタイミングで30周年イヤーの特設サイトとティザー映像も公開され、先々のリリースも発売日までが発表された。第2弾は9月27日、第3弾は11月1日、第4弾は来年1月1日。これらの発売日はデビュー曲「Feel Like dance」から2ndシングル「Joy to the love」、3rdシングル「SWEET PAIN」、4thシングル「DEPARTURES」の発売日と同じで、ファンにとっては感慨深い設定となっている。いまなお多くのファンを擁し、数々の楽曲が愛されているglobeの30周年イヤーのさらなる展開に期待が高まる。globeベスト盤『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』は、8月9日発売。『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』の収録内容は以下の通り。<『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』収録内容>■8月9日発売 『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』収録内容(予定)DISC101.Feel Like dance02.Joy to the love03.SWEET PAIN04.DEPARTURES05.FREEDOM06.Is this love07.Can’t Stop Fallin’ in Love08.FACE09.FACES PLACES10.Anytime smokin’ cigarette11.Wanderin’ Destiny12.Love againDISC213.wanna Be A Dreammaker14.Sa Yo Na Ra15.sweet heart16.Perfume of love17.MISS YOUR BODY18.still growin’ up19.biting her nails20.on the way to YOU / globe featuring KEIKO21.THE MAIN LORD / globe featuring MARC22.Throwin’ down in the double 0 / globe featuring TK23.とにかく無性に…24.DON’T LOOK BACK25.like a prayerDISC326.garden27.try this shoot28.Stop! In the Name of Love29.genesis of next30.Many Classic Moments31.OVER THE RAINBOW32.INSPIRED FROM RED & BLUE33.dreams from above / globe vs push34.seize the light35.get it on now feat. KEIKO36.Here I AmDISC437.GONNA BE ALRIGHT38.Precious Memories39.MUSIC TAKES ME HIGHER40.So far away from home(Beautiful Journey)41.UNDER Your Sky42.You are the one43.I’m still alone44.letting out of a deep breath45.like a snowy kiss46.illusionDISC547.outernet48.angel’s song49.楽園の嘘50.Merry Go Round51.What’s the justice?52.女神53.Lights brought the future54.Knockin’ on the door of my heart55.ひとりごと56.USDISC657.out of (C) control58.THE BOX59.compass60.Love goes on!!61.LOST62.Judgement63.SHIFT64.Soldier65.Shine on you66.new deal