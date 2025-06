BTS J-HOPE、新曲「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■タイ・バンコクを舞台に、 “ワールドクラスパフォーマー”J-HOPEの華麗なパフォーマンスが繰り広げられる!

BTSのJ-HOPEが、新曲「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」のMVを公開した。

今回のMVはタイ・バンコクで撮影。異国情緒溢れる風景を舞台に、“ワールドクラスパフォーマー”J-HOPEの華麗なパフォーマンスが繰り広げられる。

映像は白黒をベースにしながら、随所にコントラストの強い色彩が加わる。楽曲のビートに合わせたスピーディーな画面の転換と独特なカメラアングルが、圧倒的な没入感をもたらす。

フィーチャリングアーティストであるGloRillaもMVに出演。GloRillaは、勢いのあるラップで頭角を現すアーティストで、今回の映像でもカリスマ性溢れる姿を披露している。GloRillaとJ-HOPEが交互に登場するシーンは注目だ。

MVのハイライトは、人々で賑わう市場で撮影した群舞シーン。J-HOPEは、楽曲の官能的な雰囲気を生かした振付を完璧にこなし、楽曲の魅力を全身で表現する。彼と共に踊るダンサーたちが噴き出すエネルギーも加わり、観る人の視線を釘付けにする。

J-HOPE、は6月13日・14日の2日間、韓国・高陽市にある高陽総合運動場のメインスタジアムにて開催されるワールドツアーアンコール公演『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ FINAL』で新曲を初披露する。この公演は、全15都市・31公演にわたって行われたワールドツアーの締め括りであると同時に、新曲「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」の活動開始を告げる場にもなる。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

リリース情報

2025.06.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」

2025.07.11 ON SALE

ALBUM『Charm of HOPE』

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/