Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¡¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»äÀ¸³èÌÀ¤«¤¹¡ÖÅÅ¼Ö¤Ï¡Ä¡×¡Ö»Å»ö¤Ê¤¤»þ¤Ï¡Ä¡×¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê59¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæÀî²È¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÃæÀî²È¡¦¹ä¤¬Ãæ¿¹¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¿¹¤¬ÈÖÁÈ¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤¬¼Â¸½¡£Ãæ¿¹¤ÏÊüÁ÷¤òÏ¿²»¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Á°½µ¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ë¤âÈô¤ÓÆþ¤ê½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â²þ¤á¤ÆÃæÀî²È¤Ë¡Ö¤ï¤¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¹ä¤Ï¡Ö¤¢¤¢¥À¥á¤Ç¤¹¡£µã¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌÀºÚ¤µ¤ó¡¢ÉáÃÊÅÅ¼Ö¾è¤Ã¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡ÖÅÅ¼Ö¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö1¿Í¤Ç²È¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ê¤¤»þ¤Ï¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¸«¤¿¤ê¡¢¥é¥¸¥ªÄ°¤¤¤Æ¡£2¿Í¤Î¥é¥¸¥ªÄ°¤¤¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¹ä¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡¢ÎéÆó¤Ï¡Ö¥Í¥¿¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤È¤¤¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹ä¤¬¡Ö¤Õ¤é¤Ã¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¸À¡£²¿¤òÇã¤¦¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¾È¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤«¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡ÎéÆó¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê³°¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤ÈÃ¸¡¹¡£
¡¡¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤½¤Îº¢¤Ï¤è¤¯°ì¿Í¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤«¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Ê¤ó¤«¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»ä±¿Å¾¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÎéÆó¤¬¡ÖËÍ¤é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×¡¢¹ä¤¬¡ÖÂç¤¤¤¤Î¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¼Ö¤Ï¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¥ï¥´¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÁÒ¸Ë³¹¤ÎÊý¤È¤«¡×¤ÈÃæ¿¹¡£¹ä¤¬¡Ö¤ª¤Ã¤»¤¨¤Ê¡¢Á°¤Î¼Ö¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡ÎéÆó¤«¤é¡¢Ãæ¿¹¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¹ä¤Ï¡ÖÌµ¤Ç¤¹¡¢Ìµ¡£²¿¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤ì¤Ø¤ó¡¢¤º¤Ã¤È²£´é¤ò¸«¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¡£Ãæ¿¹¤Ï¹ä¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤º¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹ä¤Ï¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¤½¤ó¤Ê¡£¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ï¡£º£¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ï¡£ÎéÆó¤ª¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤éÃÏ¹ö¤ä¤Ç¤¤ç¤¦¤Î¥é¥¸¥ª¡×¤ÈÂç¾È¤ì¡£
¡¡ÎéÆó¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î·»¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Öº£²óÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£¡¡