¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Õ¤ê¤Î¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥Ð¥é¥Þ¥¡×¡¡¾®Âô°ìÏº»á¡¢Í¿ÅÞ¤Î¸½¶âµëÉÕ°Æ¤òÄËÎõÈãÈ½
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Âô°ìÏº½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬2025Ç¯6·î11Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Í¿ÅÞ¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¶âµëÉÕ¤ò¡ÖÁªµóÂÐºö¡×¤À¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±¤Î¶ì¤·¤ß¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÞ¡×
11Æü¡¢Í¿ÅÞ¤¬Á´¹ñÌ±1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¡¢¤µ¤é¤Ë½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ2Ëü±ß¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¸½¶âµëÉÕ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Â³¤¯ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±1¿Í¤¢¤¿¤ê¸½¶â3¡Á4Ëü±ß¤òµëÉÕ¤¹¤ë°Æ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Í¿ÅÞ¤Ï4·î¤Ë¤â¸½¶â5Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Âô»á¤ÏX¤Ç¡¢¡ÖÁ´¹ñÌ±¤Ë2Ëü±ß¡¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë2Ëü±ß¾å¾è¤»¡¡Í¿ÅÞ¤ÎµëÉÕ°ÆÈ½ÌÀ¡×¤È¿¨¤ì¡¢¡Ö2Ëü±ß...¡£ÁªµóÂÐºö...¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Õ¤ê¤Î¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥Ð¥é¥Þ¥¡×¤È²Æ¤Î»²±¡Áª¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤Î¡Ö¥Ð¥é¥Þ¥¡×¤À¤È¤·¤ÆÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾®Âô»á¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î¶ì¤·¤ß¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÞ¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾åÀ¯¸¢¤òÇ¤¤»¤ëÌõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¾®Âô»á¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁªµóÁ°¤Î¥Ð¥é¥Þ¥¤¬2Ëü±ß¤È¤Ï¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë´î¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¾ÃÈñÀÇ¤¬²ó¤ê¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£