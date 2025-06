アニメ映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』より、キャラクター紹介映像が解禁された。本作は、“ルパン三世”約30年ぶりの2D劇場版アニメーション・完全新作。舞台は地図に載っていない謎の島。お宝を狙って乗り込んだルパン一行を待ち受けていたのは、“不死身の血族”と呼ばれる正体不明の存在だった。前代未聞のスケールとドラマで描かれ、全ての「ルパン三世」につながる、原点ともいえる究極の物語が幕を開ける。

原作はモンキー・パンチ。国内外でスタイリッシュな演出が高く評価されている『ルパン三世』シリーズ〈LUPIN THE IIIRD〉全作を手がけた小池健が監督を務める。脚本は高橋悠也、音楽はジェイムス下地。主題歌には、B’zによる書き下ろし楽曲「The IIIRD Eye」が決定した。栗田貫一、大塚明夫、浪川大輔、沢城みゆき、山寺宏一らおなじみのキャストが再集結。さらに、ルパン最大の敵・ムオム役には片岡愛之助、ミステリアスな少女・サリファ役には森川葵、そしてムオムに仕える不気味な“ゴミ人間”役として空気階段が加わる。今回、ムード満点のキャラクター紹介映像が解禁された。「待ちくたびれただろ?」――ルパン三世(CV:栗田貫一)の挑発的なセリフとともに一気にボルテージが高まる本映像では、華麗な変装術、卓越した頭脳、そして神業的な身のこなしを駆使して、どんな窮地からも抜け出すルパン三世とその一味の姿が描かれる。早撃ち0.3秒を誇る天才ガンマン・次元大介(CV:大塚明夫)の精密な射撃、斬鉄剣を操る石川五ェ門(CV:浪川大輔)の鮮やかな剣さばき、そして魔性の女・峰不二子(CV:沢城みゆき)の魅惑的な微笑みとともに、彼らの数々の活躍が次々と映し出される。そして見逃せない、いや聞き逃せないのが、「俺の名はルパン三世。かの名高き怪盗ルパンの孫だ。世界中の警察が、俺に血眼」から始まるルパンの語り。TVアニメ『ルパン三世』のオープニングをセルフオマージュした、往年のファンにとってはたまらないニクい演出。愛され続けるルパンの歴史と色褪せず進化し続ける魅力を存分に味わえる。そして、ルパンの宿敵・銭形警部(CV:山寺宏一)の執念深い追跡など、これらの印象的なシーンが、お宝を巡る新たなドラマと究極の物語へとつながっていく。また、ファン必見の入場者プレゼントが、貴重な(秘)原画集に決定した。中身はゲットしてからのお楽しみだが、〈LUPIN THE IIIRD〉シリーズのファンなら絶対に見逃せない特別な内容となっている。小池監督が手掛ける『ルパン三世』の世界をより深く堪能したいファンは、ぜひ劇場に足を運んでほしい。さらに、公開直前の6月21日にTOKYO MXにて本作の特別番組『「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」劇場公開記念特番 〜ルパン三世を100倍楽しむ方法〜』が放送されることが決定した。ルパン三世役の栗田貫一、次元大介役の大塚明夫、石川五ェ門役の浪川大輔、銭形警部役の山寺宏一という豪華キャストが集結。『ルパン三世』の歴史を振り返りつつ、新作の見どころをたっぷりと語る。声のゲスト出演を果たした片岡愛之助、森川葵、そして空気階段からの貴重なインタビュー映像もお披露目となり、役作りや撮影現場の裏話など、ここでしか聞けない貴重なエピソードの数々が明かされる。アニメ映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』は、6月27日より公開。