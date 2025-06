鷲尾伶菜が、7月10日に新曲「DiZZY」を配信リリースすることを発表した。さらに、同曲が7月より放送開始となるアニメ『傷だらけ聖女より報復をこめて』のオープニング主題歌に決定した。鷲尾がソロとしてアニメのオープニング主題歌を担当するのは今回が初となる。 SORAJIMAで人気のWebtoon作品で、治癒の力を持つ聖女候補・ルーアが、裏切りと絶望を経て“悪女”として復讐を誓う、「復讐×溺愛ロマンス」となっている。 そして「DiZZY」は、残酷な運命に翻弄されながらも周囲への愛を忘れず前向きに突き進む主人公・ルーアの心情を、鷲尾伶菜の真っ直ぐな歌声でエモーショナルに表現しているという。すべてが終わった先に、自分自身や他者に“許されること”を願う彼女の想いに寄り添う、繊細かつ力強い楽曲に仕上がっているとのことだ。 ◆ ◆ ◆ ◾️鷲尾伶菜 コメントこの度、7月10日(木)にアニメ「傷だらけ聖女より報復を込めて」のオープニング主題歌「DiZZY」をリリースすることが決定しました! 個人的にアニメタイアップなど、テーマのある楽曲の作詞は初だったのでとても貴重な経験で、同時に難しさも感じました。まずは漫画原作を沢山読み、世界観をどう表現するのか、自分らしくどうこのアニメを音楽表現するのか悩みながらも作詞しました。また、私の曲の中ではとても新鮮でキャッチーなボカロポップになっているので、普段使うような言葉では中々メロディにハマらず、韻を踏むなどメロディのハマりをいつも以上に意識し、歌詞を書きました。 残酷な運命に翻弄されながらも大事で大切な愛を忘れずに前向きに突き進む、そんな強い意思のあるパワフルな曲が完成しました!是非聴いてください! ◆ ◆ ◆ ◾️新曲「DiZZY」2025年7月10日(木)配信リリース ◆アニメ『傷だらけ聖女より報復をこめて』原作:編乃肌 漫画:SORAJIMA ○放送・tvk(テレビ神奈川)2025年7月9日(水)より毎週水曜24:30〜・CBCテレビ:20205年7月12日(土)より毎週土曜日26:43〜 ○配信最速配信:dアニメストア7月9日(水)より 毎週水曜25:00〜 TVer他、各種プラットフォームは7月13日(日0より 毎週日曜12:00〜 ○Info公式サイト:https://animationid.com/kizudarakeseijo/公式Youtube:https://www.youtube.com/@AnimationID.project公式X(旧Twitter):https://twitter.com/AnimationID_PJ ○あらすじ治癒の力を持つ聖女候補のルーア。しかし彼女の能力には欠点があり、症状を自分に移して治癒するため、自身に痛みや苦しさが伴うものだった。時に「欠陥聖女」と蔑まれたが、いつも庇ってくれる親友アリアンの存在に助けられていた。だがアリアンには隠された“裏の顔”があり、ルーアを絶望に陥れる。「私はもう誰も癒したりしない」そう誓ったルーアの元に、突然第二王子スウェンが現れ、「一緒に復讐をしないか?」と持ちかけてきて――? 彼女は隠していたもうひとつの能力を使い、スウェンと手を組んで“聖女”ではなく“悪女”として新しい人生を始める…!! ○原作情報『傷だらけ聖女より報復をこめて』1巻 ISBN978-4758018753 『傷だらけ聖女より報復をこめて』2巻 ISBN978-4758019323判型:B6判 定価:各1100円©編乃肌/SORAJIMA ©一迅社©編乃肌/SORAJIMA ©一迅社 関連リンク ◆鷲尾伶菜 オフィシャルInstagram◆鷲尾伶菜 オフィシャルX◆鷲尾伶菜 オフィシャルYouTubeチャンネル

