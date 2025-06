Newspeakにとって初のカバー楽曲「INERTIA」が、6月20日に配信リリースされる。 「INERTIA」は、SawanoHiroyuki[nZk]の最新曲「INERTIA」のカバーで、オリジナルではReiがゲストヴォーカルを務め、澤野弘之のプロジェクトSawanoHiroyuki[nZk]の10周年記念ライブでも披露された作品だ。Newspeakによるカバーバージョンでは、オリジナルの世界観を彼ららしいアプローチで再構築したもので、ジャケット写真もバンドの美学を感じさせるようなデザインとなっている。 「エレクトロなトラックにロックなボーカルを求めていたと澤野さんが語っていたこの楽曲。原曲が本当に素晴らしいからこそ、僕らなりのリスペクトを込めて、バンドならではの生々しさと荒々しさを表現してみました。また違った形の『INERTIA』、ぜひ聴いてみてください」──Newspeak 8月1日には代官山SPACE ODDで行われる<Newspeak presents「Glass Door」Release Party>の開催が決定しており、チケットのオフィシャル二次先行(先着)が6月17日23:59まで受け付けられている。 Newspeak Digital Single「INERTIA」 2025年6月20日(金)配信リリースPre Add, Pre Save, Pre order https://Newspeakjp.lnk.to/INERTIAPu <Newspeak presents「Glass Door」Release Party> 2025年8月1日(金)東京・代官山SPACE ODDOPEN 18:00 / START 19:00スタンディング \5,500(税込)/学割スタンディング \4,000(税込)[問]H.I.P. 03-3475-9999 / www.hipjpn.co.jpオフィシャル二次先行(先着):5月16日(金)12:00〜6月17日(火)23:59https://eplus.jp/newspeak/

