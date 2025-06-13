¥á¥º¥àÅìµþ¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ì¤È¥³¥é¥Ü¤·¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥é¥ó¥Á¡õ¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òÄó¶¡
¥á¥º¥àÅìµþ¤Ï¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ì¤È¥³¥é¥Ü¤·¥Ð¥ì¥¨¥¢¥·¥å¥È¥óÈÇ¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥é¥ó¥Á¡õ¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò6·î20Æü¤«¤é10·î26Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
2024Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥ª¥Ú¥é¡ÖËâÅ«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤Ç¡¢Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÇÏ¼Ö¡×¤ä¡Ö»Íµ¨¤ÎÍÅÀº¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¡¢Ì´¤ÈËâË¡¤ËËþ¤Á¤¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥Ó¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ìÎã¤Ï¡¢³¥¤«¤Ö¤ê¤Î¾¯½÷¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡¢µ¤Àç¾Â»º¤Î³ï¤ò¥Þ¥ê¥Í¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡Öµ¤Àç¾Â»º³ï¤È²Ø»Ò¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¡¢¥Õ¥§¥ó¥Í¥ë¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤ò¥Ù¡¼¥ë¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢ÉñÆ§²ñ¤Î½àÈ÷¤ËÍ¾Ç°¤Î¤Ê¤¤µÁÍý¤Î»Ð¤¿¤Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Õ¥§¥ó¥Í¥ë¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Á¯µû¤Î¥½¥Æ¡¼¡×¡¢»ÒÍÓ¤Ë¥ì¥â¥ó¥Ð¡¼¥à¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¥¥Î¥³Æþ¤ê¤Î¥Á¥¥ó¥à¡¼¥¹¤ÇÊñ¤ß¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö»ÒÍÓ¤Î¥Ñ¥¤Êñ¤ß¾Æ¤ ¥ì¥â¥ó¥Ð¡¼¥à¤Î¹á¤ê¡×¤Ê¤É¡£
¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ë¥È·¿¤Ë¾Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Õ¥£¥í¤Ë¡¢Éó¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ë³¤Ï·¡¢¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¤ò½Å¤Í¡¢É´¹çº¬¤È¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò¥â¥ó¥Ö¥é¥ó»ÅÎ©¤Æ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿Á°ºÚ¡¢±©ÂÀ¤ËÃÝÃº¤Ç¿§¤Å¤±¤·¤¿¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò¥Ñ¥¹¥¿¾õ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤Þ¤È¤ï¤»¡¢»þ·×¤Î¡È12»þ¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤òÅº¤¨¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö±©ÂÀ¤Î¥½¥Æ¡¼¡¡¹áÁðÉ÷Ì£¡×¡¢¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Çºî¤Ã¤¿¡È¥¬¥é¥¹¤Î·¤¡É¤òÅº¤¨¡¢Êª¸ì¤Î½ªËë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ì»®¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Öµþ³û¤Î¥í¡¼¥¹¥È µ¨ÀáÌîºÚÅº¤¨¡×¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¾ì½ê¤Ï16³¬¥Õ¥ì¥ó¥Á¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥·¥§¥Õ¥º¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡×¡¢Äó¶¡»þ´Ö¤Ï¥é¥ó¥Á¤¬¸áÁ°11»þÈ¾¤«¤é¸á¸å3»þ¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼2»þ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï¸á¸å5»þ¤«¤é10»þ¡ÊÆ±8»þÈ¾¡Ë¤Þ¤Ç¡£ÎÁ¶â¤Ï¥é¥ó¥Á¤¬7,600±ß¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤¬15,800±ß¡£¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ´Þ¤à¡£