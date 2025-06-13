¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¤Î²ÎÉ±¡¢°µ´¬¤ÎÄ¶½ÀÆð¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤ï¤¡¡¼¤©À¨¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¡Ö72ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î½ÀÆð¤µ
¡¡º£Ç¯·ÝÇ½¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò(72)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½ÀÆð¤Ê°µ´¬¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Í¡Á¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢73ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë7·î2Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ÏÁ°¤Î²¿»þ¤â¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢½ÀÆð¡¢¶Ú¥È¥ì¡£¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥È¥ì¥Ñ¥ó¤Ç¶þ¿¤ä³«µÓ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ËÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ÇÃÃ¤¨¤¿½ÀÆðÀ¤Ï·òºß¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¼ã¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡¼¤©À¨¤¤¤Á¤ã¡¼¡×¡Ö72ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÂÎºî¤ê¡£À¨¤¤¤Ç¤¹ ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸½Ìò¡×¡Ö¿´³Ý¤±¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡£¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¤Î¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤¬À¸¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¿ÈÂÎ½À¤é¤«¤¯¤Æ¤µ¤¹¤¬¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¡Ö½÷À¤ÎÆ´¤ì¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¾ë²¼Ä®¡×160ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È
¡¡¾®Ìø¤Ï1970Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£71Ç¯¤Î²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¾ë²¼Ä®¡×¤¬160ËüËçÄ¶¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¡ÖÀ¥¸Í¤Î²Ö²Ç¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£70¡¢80Ç¯Âå¤Î²ÎÍØ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷À²Î¼ê¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖRUMIKO KOYANGI Birthday Live2025 ¡ÁDebut 55th Anniversary¡Á¡×¤Ï7·î2Æü¤Ë¡ÖJZ Brat SOUND OF TOKYO¡×(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£¸á¸å5»þ¡¢¸á¸å8»þ15Ê¬¤Î2Éô¸ø±é¡£