指原莉乃がプロデュースするアイドルグループである=LOVE・≠ME・≒JOが、世界最大のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック』(以下、TIF2025)に出演することが決定した。『TIF2025』は8月1日から3日までの3日間、東京・お台場の青海周辺エリアで開催される。=LOVEは、昨年9月にデビュー7周年を迎え、最新曲「とくべチュ、して」がTikTok総再生回数が10億回を突破し大ヒットを記録中。≠MEは、今年4月に10th 両A面シングル「モブノデレラ/神様の言うとーり!」をリリースし、≠ME全国ツアー2025「We want to find “カフェ樂園”」を開催している。

そして、今年3月に結成3周年を迎え、6月11日に3rdシングル「ブルーハワイレモン」をリリースした≒JOYも登場。デビュー1年目からTIFに出演し続けている3組が、8月3日のTIFのステージで熱いパフォーマンスを披露する。2010年に初開催したTIFは、今年の開催で15周年を迎える。2021年はリアルとオンラインのハイブリット型で開催し、2022年には3年ぶりに有観客での開催が復活。2023年は「声出し&ジャンプ解禁」で7万人以上がTIFのステージに熱狂し、2024年には約8万人を動員し、最終日はTIF史上最多の動員数を記録した。