¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û¾¾À¥¹°Èþ¡¡¸åÇÚ¡¦ÃÓÅÄ¹ÀÈþ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÇ®¾§¤Ç½ËÊ¡
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¡Ö£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ÀÅ²¬¥¯¥é¥¦¥ó¥á¥í¥óÇÕ¡×¤¬£±£³Æü¤Ë³«Ëë¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬»ÙÉô¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¾¾À¥¹°Èþ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀÅ²¬»ÙÉô¡¦ÃÓÅÄ¹ÀÈþ¤Î£´£¹²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤½¤ì¤ò½Ë¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÀèÇÚ¤Î¾¾À¥¹°Èþ¤¬Ì¾¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ä£Ò£Å£Á£Í£Ó¡¡£Ã£Ï£Í£Å¡¡£Ô£Ò£Õ£Å¡×¤Î¡Ö£È£Á£Ð£Ð£Ù¡¡£È£Á£Ð£Ð£Ù¡¡£Â£É£Ò£Ô£È£Ä£Á£Ù¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¾ìÆâ¤ÏÂç¤¤Ê¼êÇï»Ò¤È¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾À¥¤¬¡¢º£²ó¤âËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¾¾À¥¼«¿È¤âº£ÀáºÇ½ªÆü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£