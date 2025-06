宝登山の頂で風や光、香りとともに、五感で季節を感じながらリラックス！長瀞・宝登山「SUSABINOテラス」

秩父鉄道と宝登興業では、2025年7月7日(月)、長瀞・宝登山山頂に新たに展望テラス「SUSABINOテラス」をオープンします。

長瀞(ながとろ)・宝登山(ほどさん)「SUSABINOテラス」

秩父鉄道と宝登興業では、2025年7月7日(月)、長瀞・宝登山山頂に新たに展望テラス「SUSABINOテラス」をオープン。

このテラスは、古より人々が尊んできた“自由気ままな遊びの心”――すなわち「SUSABI(すさび)」の思想を根幹に据えた、絶景スポットです。

自然豊かな長瀞・宝登山の頂にて、風や光、香りとともに、五感で季節を感じながら心を解き放つ、特別なひとときを堪能できます。

眼前には、秩父地域の象徴である「武甲山」を望み、遠く秩父連山や長瀞渓谷、そして四季折々の彩り豊かな風景が広がります。

記憶に残る感動的な眺望と、心安らぐ静謐な時間が楽しめます。

詳細は、下記のとおりです。

【「SUSABINO(すさびの)」とは】

「SUSABINO」は、「SUSABI(すさび/遊び)」と「NO(野/自然)」を組み合わせた造語です。

古来より大切にされてきた“すさび”――自由気ままな遊びの心――を、長瀞の雄大な自然の中で現代的に再解釈し、新しい時間の過ごし方を提案するブランドコンセプトです。

「SUSABINO」は、訪れるすべての人に、自分らしくいられる“特別なひととき”をお届けします。

【ロゴマークについて】

「SUSABINOテラス」の開設にあたり、長瀞の自然と理念を象徴するロゴマークを制作しました。

「SUSABI」は古語の「遊び(すさび)」に由来し、伝統と現代が調和する和モダンなデザインです。

ロゴの円形は、人との縁(えん)や、宝登山を起点に地域の“環”をつなぐというビジョンを表現しています。

配色には、ロウバイやロープウェイのゴンドラを想起させる黄色、宝登山の自然を表す緑、そして山頂から望む空の青を取り入れました。

ロゴマーク

【各エリア紹介】

■リトリートラウンジ(下段)

木々の緑に抱かれたガーデンソファで、深く息を吸い込む。

自然を最も近くに感じられる“静寂と癒し”の特等席で、心と身体をそっと整えるリトリートのひとときを楽しめます。

■チルアウトベンチ(中段)

空を仰ぐために設計された、傾斜のある特別なベンチ。

背もたれに身をゆだねれば、視界いっぱいに広がる空と、頬をなでる風が、心をそっとほどいてくれます。

時間を忘れて、ただ空を見上げる―そんな贅沢な“チル”体験を提供します。

■ビューカウンター(中段)

ひとりでも、ふたりでも。

目の前に広がる絶景を、独り占めできるカウンター席。

お気に入りのドリンクを片手に、自然の中で心ほどける時間をお過ごしください。

■フォトフィールド(上段)

テラス最上段の「宝登山(ほどさん)」文字モニュメント前は、記念撮影の新定番スポット。

フォトジェニックな一枚を撮るならここで決まり!堂々とそびえる武甲山を背景に、SNS映え間違いなしのフォトスポットです。

SUSABINOテラス ビジュアルイメージ2

【開設日時について】

2025年7月7日(月) 12:00(予定)

【SUSABINOテラスへのアクセスについて】

「SUSABINOテラス」へは、宝登興業が運営する宝登山ロープウェイの利用が便利です。

自然豊かな景観を楽しみながら、5分の空中散策で快適に山頂までアクセスできます。

宝登山ロープウェイ山頂駅から「SUSABINOテラス」までは徒歩5分です。

宝登山ロープウェイ イメージ

<宝登山ロープウェイ>

■所在地 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1766-1(山麓駅)

■電話番号 0494-66-0258

■料金 大人(12歳以上):往復 1,200円 / 片道 700円

小人(3歳以上) :往復 600円 / 片道 350円

■アクセス <電車を利用の場合>

秩父鉄道「長瀞駅」下車

宝登山ロープウェイ山麓駅まで徒歩20分または

無料シャトルバス利用10分

<お車を利用の場合>

関越自動車道「花園インターチェンジ」より

秩父方面へ約18km(約30〜40分)

【オリジナルドリンクの発売について】

「SUSABINOテラス」の開設にあわせ、宝登山山頂にあるレストハウスにおいて、オリジナルドリンク2種を新たに発売します。

見た目の美しさはもちろんのこと、味わいにもこだわった逸品です。

爽やかな風と光に包まれる「SUSABINOテラス」や、眺望豊かなレストハウス店内にて、四季折々の風景とともにご賞味ください。

■トロエード(マスカット×レモン) 500円(税込)

長瀞の大自然を貫く清流・荒川をモチーフにした、爽やかなエメラルドグリーンが印象的です。

■ホドエード(南高梅×はちみつレモン) 500円(税込)

宝登山のロウバイとロープウェイのゴンドラを象徴するイエローを基調としたドリンクです。

トロエード イメージ

ホドエード イメージ

<レストハウス>

■所在地 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞2595-1

■電話番号 0494-66-0382

■営業時間 10:00〜15:30

■定休日 水曜 ※天候等により臨時休業する場合があります。

■アクセス 宝登山ロープウェイ山頂駅から徒歩1分

【オープニングキャンペーンについて】

「SUSABINOテラス」の開設を記念し、オープニングキャンペーンを実施します。

(1)記念オリジナルグッズプレゼント

レストハウスにて、オリジナルドリンク「トロエード」または「ホドエード」を購入した方に、「SUSABINOテラス」限定オリジナルキーホルダーがプレゼントされます。

※数量限定のため、なくなり次第終了です。

あらかじめご了承ください。

※お一人様1点限りとさせていただきます。

オリジナルキーホルダー イメージ

レストハウス イメージ

(2)SNS拡散キャンペーン

「SUSABINOテラス」の写真やショート動画を撮影し、指定ハッシュタグ「#SUSABINOテラス」を付けてSNSに投稿いただいた方の中から、抽選で素敵な賞品がプレゼントされます。

詳細は、秩父鉄道公式Instagramにて案内します。

■開催期間 2025年7月7日(月) 〜 9月30日(火)

■秩父鉄道公式Instagram https://www.instagram.com/chichibu_railway/

【SUSABINOテラス 特設サイトについて】

「SUSABINOテラス」をはじめ、宝登山山頂での過ごし方や長瀞のオススメの観光スポットを紹介する特設サイトを開設します。

長瀞観光の新たな楽しみ方を提案するガイドとして、旅の計画にもぜひお役立てください。

■開設期間 2025年6月中旬〜

■URL https://www.susabino-terrace.com

特設サイト イメージ

※記載内容は急きょ変更または中止になる場合があります。

