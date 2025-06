TGI フライデーズにて、3日間限定の父の日キャンペーンを開催。

「FRIDAYS SIGNATURE RIB & CHICKEN COMBO」をお得に楽しんで、ごちそうと笑顔で祝う、アメリカンなキャンペーンです!

TGI フライデーズ「FRIDAYS SIGNATURE RIB & CHICKEN COMBO」

実施期間:2025年6月13日(金)〜6月15日(日)

対象店舗:TGIフライデーズ 全12店舗

世界41か国で450店舗以上を展開する、グローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」が、父の日限定キャンペーンを開催。

フライデーズ自慢の人気のグリルメニュー「フライデーズシグネチャーリブ&チキンコンボ」が、父の日スペシャル価格で提供されます!

ジューシーなハンバーガーやバーベキューリブ、香ばしく焼き上げたチキンなど、アメリカンなごちそうを囲めば自然と笑顔が弾けるテーブルに。

ごちそうと笑顔で祝う、アメリカンな父の日のひとときを過ごせます。

さらに、親子で来店すると、記念写真と記念品をプレゼント。

20%OFFクーポンを添えた「父の日オリジナルフォトカード」と、その場でお子様に描いてもらう 「パパの似顔絵」がもらえます☆

お子様がその場で描いた“パパの似顔絵”を添えれば、世界にひとつだけのサプライズギフトが完成。

普段はちょっと照れくさい感謝の言葉も、この日なら伝えられそう!

ごちそうと笑顔に包まれた、思い切り贅沢な父の日で、心あたたまるひとときを過ごせます☆

FRIDAYS SIGNATURE RIB & CHICKEN COMBO/フライデーズシグネチャーリブ&チキンコンボ

父の日スペシャル価格:2,750円(税込)

TGI フライデーズの「FRIDAYS SIGNATURE RIB & CHICKEN COMBO」は、ボリューム満点のコンボプレート。

ケイジャンスパイスでシーズニングしたポークリブハーフサイズと、2枚のグリルチキンを盛り合わせています!

特製フライデーズシグネチャーソースで仕上げ、サイドにはフライドポテトとコールスローをプラス。

食べ応えあるプレートメニューを、キャンペーン期間中は特別価格で楽しめます☆

親子特典

キャンペーン期間中、親子で来店すると、親子特典をプレゼント。

店内で撮影した写真と20%OFFクーポン券を添えた「父の日オリジナルフォトカード」と、

その場でお子さんが描く“パパの似顔絵”をゲットできます!

「FRIDAYS SIGNATURE RIB & CHICKEN COMBO」をお得に楽しめる「父の日キャンペーン」を開催。

2025年6月13日〜15日の3日間限定で開催される、TGI フライデーズ「父の日キャンペーン」の紹介でした!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 父の日キャンペーンでお得に楽しめる!TGI フライデーズ「フライデーズシグネチャーリブ&チキンコンボ」 appeared first on Dtimes.