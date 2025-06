藤井 ⾵が、2022年のセカンドアルバム以降3年ぶり、全曲英語詞による3枚⽬のスタジオアルバム『Prema』をリリースすることを発表。ジャケット写真とアーティスト写真も同時に公開され、CDとLP作品の詳細も解禁された。CD通常盤は、全曲英語詞による9曲を収録。ブックレットと対訳・解説付きライナーノーツが同梱され、紙ジャケ 三つ折りソフトパック仕様となっている。初回限定盤は、上記に追加して、DISC2として前作『LOVE ALL SERVE ALL』リリース後からこれまでに発表された6曲(全世界でストリーミング累計3.5億回再⽣されている”満ちてゆく”やプロデューサーにA.G. Cookを迎え制作された”花”、”FeelinʼGo(o)d”など)に未発表曲「Itʼs Alright」を加えた作品「Pre: Prema(読み:プリプレマ)」を収録。さらにオリジナルの両⾯ポスターも付属する。LPは、⾒開きジャケットにカラービニール LP 1枚組の仕様となっており、CDとはまた違った楽しみ⽅のできる作品になっている。

そんな待望のアルバムからリード・トラックとして「Hachikō」の配信がスタート。Music Videoも同時に公開され、藤井 ⾵の数多くの作品を監督しているMESSが⼿がけている。■藤井 ⾵ コメントきっかけはちょっとした遊び⼼だった。2022年4⽉、LAでのコライトセッションの際、Tobias Jesso, Jrが、⽇本語の⼊った曲をやってみないかと提案してきたんだ。彼「渋⾕にいるあの⽝の名前って何だっけ?」僕「え…ハチ公?」て感じで。そしてプロデューサーのSir Nolanはその場でビートを作った。数年後、曲を完成させたくて映画「ハチ公物語」を観たんだ。その後すぐに降りてきたメロディーと歌詞をビートに合わせて歌ってみた。ビートから曲を作ったことはなかったので、まったく新しい経験だったよ。最終的に、プロデューサーの250(イオゴン)と⼀緒にさらに磨きをかけていった。忠⽝ハチ公は、亡くなった飼い主を10年間待ち続け、ようやく天国で会うことができた。この曲は忠誠⼼に対する尊敬の念が込められているし、それは僕の3rdアルバムを⾟抱強く待ってくれているファンのことのようでもある!笑<リリース情報>藤井 ⾵3rdアルバム『Prema』発売⽇:2025年9月5日(⽔)「Prema」商品予約はこちらから https://fujii-kaze.lnk.to/Prema-CD_LP 「Prema」pre-save & pre-add URL https://Fujii-Kaze.lnk.to/Prema「Hachikō」配信&ダウンロードURL https://fujii-kaze.lnk.to/HachikoPrema【初回盤】- UMCK-7275(DISC1:UMCK-7275、DISC2:UMCK-7276)Prema【通常盤】- UMCK-1798Prema【RECORD】- UMJK-9152価格:Prema【初回盤】- \4,500+税(税込 \4,950)Prema【通常盤】- \3,200+税(税込 \3,520)Prema【RECORD】- \5,500+税(税込 \6,050)仕様・特典:◎Prema【初回盤】2CD・紙ジャケ 三つ折りソフトパック・ブックレット・歌詞/対訳・解説付き・両⾯ポスター(B3 変形サイズ:515mm×364mm)DISC2 には前作「LOVE ALL SERVE ALL」リリース後からこれまでに発表された6 曲(全世界でストリーミング累計3.5 億回再⽣されている”満ちてゆく”やプロデューサーにA.G. Cook を迎え制作された”花”, ”Feelinʼ Go(o)d”など)に未発表曲「Itʼs Alright」を加えた作品「Pre:Prema(読み:プリプレマ)」を収録。さらにオリジナルの両⾯ポスターが付属する。◎Prema【通常盤】CD のみ・紙ジャケ 三つ折りソフトパック・ブックレット・歌詞/対訳・解説付き◎Prema【RECORD】RECORD のみ・⾒開きジャケット仕様・カラービニール LP 1 枚組=収録内容=<CD>DISC 1 *初回盤・通常盤共通1. Casket Girl2. I Need U Back3. Hachikō4. Love Like This5. Prema6. It Ain't Over7. You8. Okay, Goodbye9. Forever YoungDISC 2 *初回盤のみ1. grace2. Feelinʼ Go(o)d3. Workinʼ Hard4. Itʼs Alright5. 花6. 満ちてゆく7. 真っ⽩<RECORD>SideA1. Casket Girl2. I Need U Back3. Hachikō4. Love Like This5. PremaSideB1. It Ain't Over2. You3. Okay, Goodbye4. Forever Young公式サイト https://fujiikaze.com