シンガーソングライター・藤井 風が13日、3年ぶりとなる3rdアルバム『Prema』を9月5日にリリースすることを発表した。2022年に発表された2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』以来、約3年ぶりのスタジオアルバムとなり、今作は全曲英語詞で構成されている。同作の発表にあわせて、ジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開。CDおよびアナログLPの作品詳細も解禁された。

CD通常盤は、全9曲を収録し、英語詞に対する日本語対訳と解説付きのライナーノーツを同梱。紙ジャケットの三つ折りソフトパック仕様となる。初回限定盤は、DISC2として、前作リリース後に発表された6曲に加え、未発表曲「It's Alright」を収めた特典ディスク『Pre: Prema』を収録。あわせてオリジナル両面ポスターも付属する。アナログ盤は、カラービニール仕様のLP1枚組で、見開きジャケットとなっており、CDとは異なる形で楽しめるアイテムとなる。LPは抽選販売での取り扱いとなり、受付期間は7月24日まで。あわせて、アルバムからのリードトラック「Hachiko」の配信がきょう13日にスタート。藤井はこの楽曲を通じて、アルバムを長く待ち続けてくれたファンへの感謝を届ける。ミュージックビデオも同時公開され、これまで藤井の作品を数多く手がけてきた映像ディレクター・MESSが監督を務めている。なお、藤井は先日開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』にも出演し、大きな存在感を示していた。■藤井 風コメントきっかけはちょっとした遊び心だった。2022年4月、LAでのコライトセッションの際、Tobias Jesso, Jrが、日本語の入った曲をやってみないかと提案してきたんだ。彼「渋谷にいるあの犬の名前って何だっけ?」僕「え…ハチ公?」て感じで。そしてプロデューサーのSir Nolanはその場でビートを作った。数年後、曲を完成させたくて映画「ハチ公物語」を観たんだ。その後すぐに降りてきたメロディーと歌詞をビートに合わせて歌ってみた。ビートから曲を作ったことはなかったので、まったく新しい経験だったよ。最終的に、プロデューサーの250(イオゴン)と一緒にさらに磨きをかけていった。忠犬ハチ公は、亡くなった飼い主を10年間待ち続け、ようやく天国で会うことができた。この曲は忠誠心に対する尊敬の念が込められているし、それは僕の3rdアルバムを辛抱強く待ってくれているファンのことのようでもある!笑■収録内容:<CD>DISC1(初回盤・通常盤共通)01. Casket Girl02. I Need U Back03. Hachiko04. Love Like This05. Prema06. It Ain't Over07. You08. Okay, Goodbye09. Forever YoungDISC2(初回盤のみ)『Pre: Prema』01. grace02. Feelin' Go(o)d03. Workin' Hard04. It's Alright05. 花06. 満ちてゆく07. 真っ白<RECORD>Side A01. Casket Girl02. I Need U Back03. Hachiko04. Love Like This05. PremaSide B01. It Ain't Over02. You03. Okay, Goodbye04. Forever Young