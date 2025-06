Æ£°æÉ÷¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁ´¶Ê±Ñ¸ì»ì¡ª3Ç¯¤Ö¤ê3Ëç⽬¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¥ê¥êー¥¹·èÄê

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■アルバムからのリードトラックとして新曲「Hachiko」(※「o」はマクロン付きが正式表記)の配信がスタート!

先日行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』でも大きな存在感を示した藤井 風が、2022年の2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』以来3年ぶりとなる、全曲英語詞による3枚目のスタジオアルバム『Prema』を9月5日にリリースすることを発表した。

ジャケット写真とアーティスト写真も公開。CDとLP作品の詳細も解禁された。

CD通常盤は、全曲英語詞による9曲を収録。ブックレットと対訳・解説付きライナーノーツが同梱され、紙ジャケ三つ折りソフトパック仕様となる。

初回限定盤は、上記に追加して、DISC2として前作『LOVE ALL SERVE ALL』以降に発表された6曲(全世界でストリーミング累計3.5億回再生されている「満ちてゆく」やプロデューサーにA.G.Cookを迎え制作された「花」「Feelin' Go(o)d」など)に未発表曲「It's Alright」を加えた作品『Pre: Prema(読み:プリプレマ)』を収録。さらにオリジナルの両面ポスターも付属する。

LPは、見開きジャケットにカラービニールLP1枚組の仕様になっており、CDとはまた違った楽しみ方のできる作品となる。こちらは抽選販売(受付期間:6月13日13:00~7月24日23:59)となる。

そして、そんな待望のアルバムからのリードトラックとして、6月13日に「Hachiko」(「o」はマクロン付きが正式表記)の配信がスタート。3rdアルバムを辛抱強く待ってくれているファンへの感謝の気持ちとともに世界へ発信する。

「Hachiko」制作プロセスとして、藤井 風は以下のように語っている。

「Hachiko」MVも同時に公開。MVは、藤井 風の数多くの作品を監督しているMESSが手がけている。

リリース情報

2025.06.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Hachiko」※「o」はマクロン付きが正式表記

2025.09.05 ON SALE

ALBUM『Prema』

収録曲

<CD>

DISC1 ※初回盤・通常盤共通

1.Casket Girl

2.INeed U Back

3.Hachiko

4.Love Like This

5.Prema

6.It Ain’t Over

7.You

8.Okay, Goodbye

9.Forever Young

DISC2 ※初回盤のみ

1.grace

2.Feelin' Go(o)d

3.Workin' Hard

4.It's Alright

5.花

6.満ちてゆく

7.真っ白

<RECORD>

SideA

1.Casket Girl

2.I Need U Back

3.Hachiko

4.Love Like This

5.Prema

SideB

1.It Ain’t Over

2.You

3.Okay, Goodbye

4.Forever Young

藤井 風 OFFICIAL SITE

https://fujiikaze.com