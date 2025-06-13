Æ£°æÉ÷¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁ´¶Ê±Ñ¸ì»ì¡ª3Ç¯¤Ö¤ê3Ëç⽬¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¥ê¥êー¥¹·èÄê

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2025.06.13 ON SALE
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2025.09.05 ON SALE
ALBUM¡ØPrema¡Ù
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DISC1¡¡¢¨½é²óÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
1.Casket Girl
2.INeed U Back
3.Hachiko
4.Love Like This
5.Prema
6.It Ain¡Çt Over
7.You
8.Okay, Goodbye
9.Forever Young
DISC2¡¡¢¨½é²óÈ×¤Î¤ß
1.grace
2.Feelin' Go(o)d
3.Workin' Hard
4.It's Alright
5.²Ö
6.Ëþ¤Á¤Æ¤æ¤¯
7.¿¿¤ÃÇò
¡ãRECORD¡ä
SideA
1.Casket Girl
2.I Need U Back
3.Hachiko
4.Love Like This
5.Prema
SideB
1.It Ain¡Çt Over
2.You
3.Okay, Goodbye
4.Forever Young
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