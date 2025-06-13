日本代表選手に長崎煌心ら男子3選手・女子3選手 計6名が決定！2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES
中京テレビ放送と世界ジュニアゴルフ推進会が主催する「2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES」を、2025年6月24日(火)から6月27日(金)に中京ゴルフ倶楽部石野コースで開催します。
2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES
中京テレビ放送と世界ジュニアゴルフ推進会が主催する、世界中から集まった21カ国のジュニアゴルフ・ナショナルチームが世界一を競い合うジュニアゴルフの国別対抗世界選手権「2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES」を、2025年6月24日(火)から6月27日(金)に中京ゴルフ倶楽部石野コース(愛知県豊田市)で開催！
今回、2025年の日本代表選手6名(男子3名、女子3名)が決定しました。
■2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES開催について
世界中から集まった21カ国(男子12カ国、女子9カ国)のジュニアゴルフ・ナショナルチームが世界一を競い合うジュニアゴルフの国別対抗世界選手権「2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES」が、6月24日(火)から6月27日(金)に中京ゴルフ倶楽部石野コース(愛知県豊田市)で開催されます。
この大会は1992年から開始され、2025年大会は第31回の開催となります。
2002年よりトヨタ自動車が特別協賛を行っています。
トヨタジュニアゴルフワールドカップの過去の出場選手には、2021年のマスターズで日本人初優勝を果たした松山英樹をはじめ、金谷拓実、中島啓太、久常涼選手などが名を連ねています。
海外でもリオオリンピック金メダリストのジャスティン・ローズ(英)をはじめ、ジョン・ラーム(スペイン)、ルイ・ウーストハイゼン(南ア)、ヘンリク・ステンソン(スウェーデン)、スコッティ・シェフラー(米)など、多数の選手が本大会を経て世界のトッププロに育ちました。
また2015年からスタートした女子部門からも、東京五輪で日本人初の快挙を成し遂げた稲見萌寧をはじめ、古江彩佳、西村優菜、山下美夢有などOG選手たちも目覚ましい活躍をしている。
まさに、トッププロの登竜門と言える大会です。
昨年2024年の第30回大会では、日本代表チームは男子・女子ともに3位、さらに男子の松山茉生選手は、個人優勝と健闘しました。
【2025年日本代表選手】
日本代表選手 男女6名
2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES日本代表に、男子3選手、女子3選手が決定しました。
いずれも同世代の国内ジュニアゴルファーのトップクラスの実力を持つプレーヤーです。
■男子代表
長崎煌心(ながさき こうしん／日章学園高等学校3年／17才)
松山茉生(まつやま まお／福井工業大学附属福井高等学校2年／16才）
長崎大星(ながさき たいせい／勇志国際高等学校1年／15才）
※「長崎」の「崎」は「たつさき」が正式表記です。
■女子代表
岩永杏奈(いわなが あんな／大阪桐蔭高等学校2年／16才）
新地真美夏(しんち まみか／共立女子第2高等学校3年／17才)
長澤愛羅(ながさわ あいら／/ルネサンス高等学校3年／17才)
【2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES 大会概要】
■大会名称：2025 トヨタジュニアゴルフワールドカップ
Supported by JAPAN AIRLINES
■主催 ：中京テレビ放送株式会社／
特定非営利活動法人 世界ジュニアゴルフ推進会
■共催 ：ジュニアオレンジボウル実行委員会
■主管 ：公益財団法人 日本ゴルフ協会／
一般社団法人 日本高等学校・中学校ゴルフ連盟
■特別協賛：外務省／スポーツ庁／豊田市／豊田市教育委員会／
日本プロゴルフ協会／日本女子プロゴルフ協会／
日本ゴルフツアー機構／日本ジュニアゴルファー育成協議会／
中部ゴルフ連盟／愛知県ゴルフ連盟／全日本ゴルフ練習場連盟／
中部ゴルフ練習場連盟／報知新聞社／ゴルフダイジェスト社／
参加各国大使館・領事館／南アフリカ共和国大使館／
モロッコ王国大使館／カナダ大使館／メキシコ合衆国大使館／
在名古屋米国領事館／コロンビア共和国大使館／
駐日韓国大使館 韓国文化院／ニュージーランド大使館／
チリ共和国大使館
■特別協力：読売新聞社
■日程 ：6月23日(月)指定練習日、開会式 ※開会式は中京テレビ本社にて
24日(火)競技初日
25日(水)競技第2日目
26日(木)競技第3日目
27日(金)競技最終日、表彰式
■開催場所：中京ゴルフ倶楽部 石野コース
(愛知県豊田市芳友町深田510 TEL：0565-41-2277)
■参加国 ：＜男子12、女子9 全21チーム＞
男子：韓国(前回優勝国)、イングランド、フランス、南アフリカ、
モロッコ、日本、ニュージーランド、カナダ、アメリカ、
メキシコ、コロンビア、チリ
女子：アメリカ(前回優勝国)、イングランド、イタリア、
モロッコ、日本、タイ、ニュージーランド
カナダ、コロンビア
【競技規定】
■出場資格
前回優勝国＋大陸予選大会入賞国(18歳以下で大学生を除く)
■参加人数
男子：1チーム選手3名、キャプテンorコーチ各1名の合計4名。
全12チーム
女子：1チーム選手3名、キャプテンorコーチ各1名の合計4名。
全9チーム
■競技方法
72ホール ストロークプレイ(4日間、各日18ホール)
男子：各日、各チーム上位2名選手のスコア合計による国別対抗戦
女子：各日、各チーム上位2名選手のスコア合計による国別対抗戦
■表彰
団体戦：優勝(トヨタカップ)、2位、3位
個人戦：優勝
【日本チーム 選手プロフィール】
日本代表選手 男子プロフィール
日本代表選手 女子プロフィール
過去大会成績表(国・地域ベスト5)
主な大会出場OB選手(2025年世界ランキング)
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