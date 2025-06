利き顔に合わせて選べる！ojim「レチルド」

ojimが手掛ける、装用者の顔に合わせて右利き左利きと、それぞれ専用設計されたアイウェア「レチルド」が、日本の優れた商品・サービスを発掘・認定し、国内外に発信するアワード「OMOTENASHI Selection 2025」を2025年6月12日に受賞しました。

ojim「レチルド」

ojimが手掛ける、装用者の顔に合わせて右利き左利きと、それぞれ専用設計されたアイウェア「レチルド」が、日本の優れた商品・サービスを発掘・認定し、国内外に発信するアワード「OMOTENASHI Selection 2025」を2025年6月12日に受賞。

■選定基準

国際通用性/利用しやすさ/共感性/価格妥当性/独自性/持続可能性

■選定員寸評

・顔の非対称に着目したユニークな発想が斬新で、多くの人にとって共感を呼ぶコンセプトだと思います。

・フィット感の良さが高く評価されており、これまで眼鏡がしっくりこなかった人にとっては理想的な選択肢です。

・デザインはシンプルでありながらスタイリッシュで、日常使いしやすい点も魅力です。

・軽量で快適なつけ心地があり、長時間の使用にも適していると感じる。

・カラーバリエーションが豊富で、個々の好みに合わせた選択ができるのも強みです。

・眼鏡ケースやフレーム素材にも高級感があり、品質の高さが感じられます。

・一方で、顔の形によってはデザインが合わない可能性があるため、試着のサポートや情報提供が重要です。

・価格がやや高めに設定されている点については、品質やコンセプトの丁寧な訴求によって納得感を持たせることが求められます。

・海外展開にあたっては、商品の背景や価値をわかりやすく伝えるブランディングが鍵になると思います。

・日本ならではの“おもてなし”の視点を体現した商品として、感度の高い海外ユーザーにも響く可能性があります。

■「OMOTENASHI Selection 2025」受賞 レチルドについて

・レチルドとは:レチルド(Rechild)は、世界初※の利き顔に合わせて選べる眼鏡ブランドです。

人の顔は左右非対称であることが多く、それに着目してデザインされたのがレチルドの眼鏡です。

※同社調べ

<レチルドの特徴>

・左右非対称デザイン:フレームの形状が左右で異なり、顔のバランスを整える効果があります。

・利き顔に合わせた選択:右顔が優位な人向けの「右モデル」と、左顔が優位な人向けの「左モデル」がそれぞれRとLタイプと用意されています。

・自然なフィット感:顔の特徴に合わせることで、より自然に馴染むデザインになっています。

このユニークな眼鏡は、顔の印象をより良く見せるための工夫が施されており、従来の左右対称の眼鏡とは異なるアプローチを取っています。

<受賞モデル概要>

・デザインコンセプト:ラディッシュをイメージしデザインしました。

私のデザインの多くは自然の風景、自然の産物にインスパイアされて生み出されます。

眼鏡そのものは立派な工業製品ですが、願わくば自然の一部でも溶け合い、自然を感じて欲しいのです。

何故なら私達人も、自然の産物だからなのです。

モデル名 :takayasu-R/L

販売価格 :44.000円(税込み)

フレームカラー:ブルー/ブラック/ブラウン/ホワイト(四色展開)

素材 :チタン(一部合金使用)

原産地 :日本(福井県鯖江市)

