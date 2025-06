要望の多かったカラーを新規追加！エンターテインメントマーケティング「実車のカラーを再現したスマートフォンケース」

エンターテインメントマーケティングは、自動車用塗料を使って、実車のカラーを再現したスマートフォンケースのシリーズに、利用者から対応要望の多かったカラーを新規に追加しました。

エンターテインメントマーケティング「実車のカラーを再現したスマートフォンケース」

追加カラー対応車種は『CIVIC』『CIVIC TYPE R』『S660』、SUBARU『BRZ』です。

『CIVIC』のケースは最新現行車で人気カラーとなっているシーベットブルー・パール。

スマホケースのカラーとしてもビジネス、プライベートとも、どちらでもコーディネイトできそうなカラーです。

『CIVIC TYPE R』のケースは、TYPE Rらしい、スポーティでクールなポリッシュドメタル・メタリックに対応しました。

また、『S660』のケースでは、これからのサマーシーズンに映えそうなプレミアムビーチブルー・パールです。

また、SUBARUから特別仕様車として発売されたBRZ「STI Sport PURPLE EDITION」のパープルカラーの要望も多いです。

実車のカラーを再現したスマートフォンケースは、自動車用塗料を使用して、市販のほとんどのスマートフォンケースでは実現ができない、パールやメタリックカラーも再現しています。

CIVIC オブシダンブルー・パール

CIVIC TYPE R ポリッシュドメタル・メタリック

S660 プレミアムビーチブルー・パール

SUBARU BRZ ギャラクシーパープル・パール

ポリッシュドメタル・メタリック イメージ

ギャラクシーパープル・パール イメージ

プレミアムビーチブルー・パール イメージ

■商品の特徴

<自動車用塗料を使用して実車のボディカラーを再現>

自動車用の塗料とコーティング剤を使用しており、色や質感が実車と同じスマートフォンケースです。

一般的なスマートフォンケースと異なり、CMYKのインクで印刷するのではなく、実車のカラー番号を元に自動車用塗料を調色しリアルな色を再現しています。

印刷インクでは実現できない、鮮やかさと深みのある色を持つスマホケースです。

また、市販の多くのスマートフォンケースでは実現できない、自動車らしい細かく設計されたパールやメタリック色をスマートフォンケースで再現されています。

<強靭な耐候性と防汚性>

自動車の塗料は、真夏の直射日光や紫外線に常に触れていても変色しにくい耐候性があります。

またコーティング剤は、走行中の車に砂、泥、石、アスファルトなどが当たっても表面品質を保つ防汚性があります。

これらの性能をそのままスマートフォンケースで実現しています。

<iPhoneだけでなく、Xperia、Pixel、AQUOSなどAndroidの各機種にも対応>

iPhoneとAndroidの国内の利用比率は半々ですが、Androidは機種が多く、各機種の流通数は少なく、対面販売では販売効率が悪いこともあり、一般小売店で販売されるスマートフォンケースのほとんどはiPhone用のみの場合が多いことがあります。

この商品は、iPhoneだけでなく、Android各機種にも対応し、Androidユーザにも利用いただける商品となっています。

■商品仕様

価格 :5,995円(税込)

サイズ :iPhone、Android各機種

素材 :ポリカーボネイト

販売場所:同社販売サイト「muomou SHOP」 https://muo-mou.com/subaru

カーディーラーでの販売も検討しています。

<カラー>

◆ホンダ『CIVIC』

シーベットブルー・パール(B645P)

オブシダンブルー・パール(B588P)

◆ホンダ『CIVIC TYPE R』

ポリッシュドメタル・メタリック(NH737M)

◆ホンダ『S660』

プレミアムビーチブルー・パール(B611P)

◆SUBARU『BRZ』

ギャラクシーパープル・パール(ZDD)

