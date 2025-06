Mrs. GREEN APPLEが、2024年10月から11月にかけて世界最大級の音楽特化型アリーナ・神奈川Kアリーナ横浜で10公演にわたって開催し、合計で約20万人を動員した定期公演<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”>のBlu-ray/DVDが7月8日にリリースされることを記念して、1度限りの上映イベント<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony” SPECIAL GREETING & CINEMA VIEWING>を2025年7月12日に開催することを発表した。 メンバーの大森元貴(Vo, G)、若井滉斗(G)、藤澤涼架(Key)が登壇する舞台挨拶をTOHOシネマズ 六本木ヒルズにて実施、さらにその様子を全国47都道府県324の映画館へ生中継するライブビューイングも決定している。なお、舞台挨拶会場に関しては、「オフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」会員限定先行受付(抽選)_が、6月13日正午より受付が開始されている。その他のライブビューイング会場に関しては、6月19日正午より「オフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」会員限定先行受付(抽選)」が始まる。 なお、通常の公演と同様に楽しめるよう、歓声、応援などの声出し、拍手、手拍子はOK、ルール内での公式グッズ(Light Stick、タオル等)の使用も可能となっている。 さらに、7月26日・27日に神奈川・山下ふ頭で開催する、2日間で10万⼈動員予定のライブ<MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜>の2日目公演のライブビューイングの「Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL FAN CLUB/Ringo Jam」会員限定チケット先行(抽選)も受付中だ。 ◾️<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony” SPECIAL GREETING & CINEMA VIEWING>特設ページ https://theater-ods.toho.co.jp/mrsgreenappleharmony_eve/ ◆SPECIAL GREETING開催概要 ・日時:2025年7月12日(土)13:00上映回(上映前トークイベント) ・会場:TOHOシネマズ 六本木ヒルズ スクリーン7番(521席) ・登壇者(予定): Mrs. GREEN APPLE ・料金:4,000円(税込) […]

