Mrs. GREEN APPLEが、2024年10月から11月にかけて世界最大級の音楽特化型アリーナ・神奈川Kアリーナ横浜で10公演にわたって開催し、合計で約20万人を動員した定期公演＜Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”＞のBlu-ray/DVDが7月8日にリリースされることを記念して、1度限りの上映イベント＜Mrs. GREEN APPLE on “Harmony” SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING＞を2025年7月12日に開催することを発表した。 メンバーの大森元貴（Vo, G）、若井滉斗（G）、藤澤涼架（Key）が登壇する舞台挨拶をTOHOシネマズ 六本木ヒルズにて実施、さらにその様子を全国47都道府県324の映画館へ生中継するライブビューイングも決定している。なお、舞台挨拶会場に関しては、「オフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」会員限定先行受付（抽選）＿が、6月13日正午より受付が開始されている。その他のライブビューイング会場に関しては、6月19日正午より「オフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」会員限定先行受付（抽選）」が始まる。 なお、通常の公演と同様に楽しめるよう、歓声、応援などの声出し、拍手、手拍子はOK、ルール内での公式グッズ（Light Stick、タオル等）の使用も可能となっている。 さらに、7月26日・27日に神奈川・山下ふ頭で開催する、2日間で10万⼈動員予定のライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞の2日目公演のライブビューイングの「Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL FAN CLUB／Ringo Jam」会員限定チケット先行(抽選）も受付中だ。 ◾️＜Mrs. GREEN APPLE on “Harmony” SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING＞特設ページ https://theater-ods.toho.co.jp/mrsgreenappleharmony_eve/ ◆SPECIAL GREETING開催概要 ・日時：2025年7月12日（土）13：00上映回（上映前トークイベント） ・会場：TOHOシネマズ 六本木ヒルズ スクリーン7番（521席） ・登壇者（予定）： Mrs. GREEN APPLE ・料金：4,000円（税込） […]

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