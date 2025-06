黒夢が、2025年に清春デビュー30周年ツアー<debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩 『NEVER END EXTRA』>の最後を飾り、メジャーデビュー記念日にもあたる2月9日に東京ガーデンシアターにて行われた、黒夢10年ぶりの復活ライブ<CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX>のBlu-rayが8月6日にリリースすることを発表した。 ◆黒夢 動画 清春(Vo)、人時(B)、そしてサポートアクトを務めた坂下丈朋(G)Daiki(G/Crossfaith)Katsuma(Dr/coldrain)による熱狂のライブを収めた本編映像には、「少年」「MARIA」をはじめとする黒夢のヒットアルバム『CORKSCREW』の楽曲を中心に、「Like@Angel」「後遺症 -aftereffect-」他、当日演奏された全21曲が収録される。 そして、ゴシック調のアートワークを手がけるのはコラージュアーティストとして国内外で活躍中のグラフィックデザイナー河村康輔。「UT」のクリエイティブディレクター就任やロックバンド「オアシス(OASIS)」の公式ロゴをシュレッダーアートの作品として発表する等、世界的な仕事を手掛ける河村と黒夢のコラボが今作で実現した。 また、初回限定盤には『“CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX” to “Zepp TOUR CORKSCREW”』と題した特典ディスクが封入され、復活公演を振り返るとともに今後の黒夢の活動について語った清春、人時のインタビューを中心に、リハーサルやバックステージの模様、サポートメンバーのコメントなどを収めたドキュメント映像が収録されている。 加えて、先着購入特典も発表され、数量限定の「バックステージパス(レプリカ)」などが用意されているので、是非チェックしてほしい。 ■『CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX』2025年8月6日(水)発売 ○初回限定盤(Blu-ray2枚)品番:YCXW10035〜6 12,100円(税込)スリーブ入りデジパック(見開き2面トレイ)詳細:https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1193 ○通常盤(Blu-ray)品番:YCXW10037 8,800円(税込)詳細:https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1194 ◆収録内容 ※初回限定盤・通常盤共通 ・Disc.1(Blu-ray) CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX TOKYO […]

