呪い、嫉妬、復讐、心の闇……といった負の感情を“混ざり合う憎悪”としてコンセプトに掲げたアイドルグループ・マザリの登場はアイドルシーンを騒然とさせた。 能面を被ったメンバー写真は素顔を見せていないにも関わらず、お披露目ライブ直前の段階でXのインプレッション数が200万超え。2024年10月に開催したお披露目ライブはその想像以上の反響ゆえにキャパを拡大、急遽会場を変更するほどの大盛況で終えた。 順風満帆の活動開始と思いきや、今年2025年2月25日にメンバーの心臓ウリン(ココロウリン)が急逝。東名阪ツアー<白装束ト藁人形>開催中の出来事であったが、ツアーを予定通り決行。ウリンの歌声と衣装を用いた7人でのパフォーマンスでツアーを駆け抜けた。 名古屋を拠点とするマザリは、“名古屋系”や“密室系”といったヴィジュアル系バンドの世界観に通ずるところもあり、ヘヴィ&ラウドな音楽性は多くの楽曲でギター&ベースアレンジを担当しているLeda(ex.DELUHI, ex.Far East Dizain……)の影響も大きく、アイドルファンのみならずヴィジュアル系ファン、メタルファンなど幅広い層から注目を浴びている。 現在は<二○二五年 五大都市単独巡礼『禁呪〜別ノ生キ物ニ変ワルマデ〜』>の真っ最中であり、6月22日には『ヘドバン』(シンコーミュージック・ムック)主催の「超多種多様な現代メタルの激突」を掲げるメタル系フェス<MIXED HELL 2025>に出演することも話題になっている。 そんなマザリがBARKSに初登場。Web媒体でのインタビュー自体が初めてであり、マザリとは一体何者なのか? 呪イ系アイドルの正体に迫る。 ◆ ◆ ◆ ──マザリをまだ見たことない人に「どんなグループですか?」と訊かれたらなんと答えます? 一同:呪イ系アイドルグループ!! 死ヰメロアンチ(シイメロアンチ):まー、“呪イ系”って何!?って感じだけど(笑)。 朽壊レム(キュウカイレム):怖すぎるっ!!あはは。 蛇喰ホムラ(ジャバミホムラ):ヴィジュアル系っぽいアイドル。 真鬼マナセ(マキマナセ):キラキラしてないので、他の界隈の人たちも聴きやすいアイドルじゃないかなって思います。バンド界隈、ヴィジュアル系界隈の人たちも聴きやすいと思います。 レム:キラキラじゃなくて、ギラギラ! ──“呪イ”って、説明しづらいですよね。いわゆるメンヘラともちょっと違うし……。 髄狂アク(スイキョウアク):メンヘラではない。相手を振り回すっていうより、押し付けだから。 一同:アハハハ! メロ:恨み、妬み、憎しみ……そういういろんな嫌な感情の混ざり合いで“マザリ”なんです。 ──では、他のアイドルとは違う、マザリの強みはなんだと思います? ホムラ:Ledaさんや曲の制作に関わってる人たちがすごい人たちばかりです! 米粉パン(コメコパン):Ledaさん入り口で聴いてくれるメタルファンの方も多いよね。 レム:めっちゃ多い! めっちゃ見る。 ホムラ:「Ledaさんの曲がきっかけでライブに来ました!」っていう人がめっちゃいます。 ──Ledaさんが弾くギター&ベースサウンドがすごいですよね。音源はもちろんですけど、ライブでもオケの音圧が凄まじい。サウンドも音楽性も激しいですが、最初は歌いづらいところもありました? マナセ:僕はデビュー当初は歌い方が結構可愛いというか、声が高いから、感情を込めて歌ってるつもりでも棒読みみたいになっちゃって。そういう面では自分に対して「うう〜ん……」って思うところがありました。 パン:とにかくギターが激しいからね。油断してると置いていかれちゃうんですよ、音に。 ──パンさんはマザリの前もバンドサウンドのロック系グループをやっていましたが、それともやはり違います? パン:全然違います。マザリのほうが重低音がすごい。ものすごく低音が響くから正直聴き取りづらいとこもあるんですよ。だから、自分の声をどうにかしないと負けちゃう。 ──ライブデビューから7ヶ月。活動していく中で、音楽に対しての向き合い方が変わったところもありますか? 皆さん、最初の頃に比べて歌い方も変わってきていますし。 メロ:確かに。みんな、聴く音楽も変わったでしょ? レム:それこそヴィジュアル系とかね。 マナセ:勉強も兼ねて、ヴィジュアル系のライブへ行ってますね。まだ名の知れてないバンドさんの対バンに行ったり……。そうそう今度、メロと2人で甘い暴力さんを観に行くんです。 レム:それ、自分も行きます。別でチケット取ったんですけど、たまたま同じ日だった!(笑) パン:自分はハードコアやメタルコアばっか。View From The Soyuzとか。でもこのあいだはレムとSiMを観に行って。そっちのコアじゃないほうも聴きます。 アク:自分は固定して聴く音楽が昔からなくて、雑食なんですよ。好きな音楽は?って訊かれると困るんです。どのジャンルもかじってます。ボカロも聴くし、J-POPもK-POPも聴く。だから何が好きなのか自分でよくわからないんです。曲のタイトルも分からず、ニュアンスで好き!と思ったものをプレイリストに入れていく。でも聴くジャンルは増えたかなって思いますけど。 メロ:(アクは)音楽の好みがメンバーの中で一番謎かも。 ──自分の歌に関してはどうですか? アク:アイドルになる前は自分の声、めっちゃ嫌いだったんですけど、ちょっと好きになりましたね。ライブの動画を見返して、それを聴くのも嫌だったんですよ。でも今は自分たちのサブスクも全然聴けるようになったんで。 ──それは自分で上手くなったと実感できているからですか? アク:そうですね、音域が若干広がったかな。自分、地声じゃなかったらしいんです。ボイトレの先生から「それ、地声ではないよ」みたいに言われて。なんかずっとミックスボイスみたいに歌ってたらしくて。裏声になっちゃうところを、普通に声で出せるようになったりしてきて、やったぁ!みたいな。自分は声が低いので低いパートが多いんですね。だからもっと、太く低い声を出せるようになりたいなと思っています。低ければ低いほど安定しないんですよ。音がブレちゃって。だから頑張りたいです。 ──ホムラさんは、デスボイスやシャウトをやってきて変わってきたところはありますか? ホムラ:やっぱりデスボイスへの探求心が深まりました。低いシャウトが苦手なんです。デスボイスにもいろんな種類があるじゃないですか。だからいろんな声の出し方を学んで深めていきたいです。 ──ガテラルやグロウルですね。ホムラさんは喉にディストーションが掛かったような、いわゆるフライスクリームが上手いですよね。クリーンもイケますし。目指せ、アイドル界のエミリー・アームストロング(リンキン・パーク)! ホムラ:おおー。やっぱりいろんなものをこなしていきたい。ワンパターンになるとつまんないかなって。だからもっと種類を増やしていけたらいいなって思っています。 ──メンバーさん同士でお互いの声や歌について、話したりします? ホムラ:サブスクに上がってる曲を聴いて「ここのメロちゃん、マジ可愛い」みたいな話はします。 […]

