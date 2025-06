FUNKY MONKEY BΛBY’Sが、2025年夏に発売するCDシングルより先行配信の新曲「音楽を鳴らそう」をリリースした。 新曲「音楽を鳴らそう」は、誰しもが日常の中で感じる不安や悩みに寄り添いながら、明快なメロディに乗せて前向きなメッセージを届ける応援ソング。“音楽”をキーワードに “音楽を鳴らそう”と、夏フェスにぴったりなアップテンポな楽曲とのことで、5月24日に新潟県長岡市にて開催された<ながおか米百俵フェス 花火と食と音楽と 2025>で初披露した。初披露とは思えない一体感を生み出し、会場中がフリを交えて踊りながら純粋に音楽を楽しんでいる模様が印象的だったとのこと。 ユニバーサルミュージック Polydor Records移籍第一弾であり20周年を目前にして、19年間実直に続けてきた音楽活動から、改めて初心に帰り新たなスタート切るような新曲となっており、ジャケット写真には幼少期のファンモンが並び、ファンモンの代名詞でもある顔ジャケを踏襲したジャケットとなっている。 さらに本日より配信キャンペーンがスタートした。ダウンロードキャンペーンでは「音楽を鳴らそう」をダウンロードし必要事項記入の上応募すると、楽曲内に登場する“doo-wop do it”の文字が入ったオリジナルシュシュが抽選でプレゼントされる。 そして楽曲シェアキャンペーンでは「音楽を鳴らそう」を対象サイトよりSNSにシェアし、必要事項記入の上応募すると参加者全員にSNSアイコンフレームをプレゼント。SNSのアイコンを「音楽を鳴らそう」仕様にしてリリースをお祝いすることができる。 なおFUNKY MONKEY BΛBY’Sは、6月15日に地元・八王子で開催される<八王子魂 Festival & Carnival 2025>に出演する。 ◾️新曲「音楽を鳴らそう」2025年6月13日(金)先行配信リリース ▼各配信サイトhttps://lnk.to/ongakuwonarasou ▼TikTok先行配信https://www.tiktokv.com/i18n/share/music/7509396604869740561 ▼Instagram先行配信https://www.instagram.com/reels/audio/1389814195697437?igsh=MWdwZ25nbGd5YmozdA== ◆ダウンロードキャンペーン 特典: 抽選で10名様に「doo-wop do it」シュシュ応募期間:2025年6月13日(金)18:00 〜 2025年6月30日(月)23:59※上記の応募期間以外はご応募いただけません。※時間帯によっては(締切間近は特に)、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。 対象サービス:iTunesレコチョクAmazon MusicdミュージックMusic Storemu-momoramusic.jp ▼詳細・応募https://form.universal-music.co.jp/dl_funkymonkeybabys_ongakuwonarasou/page/index.html ◆楽曲シェアキャンペーン 特典:応募いただいた方全員にオリジナルSNSアイコン画像応募期間:2025年6月13日(金)18:00 〜 2025年6月30日(月)23:59※上記の応募期間以外はご応募いただけません。※時間帯によっては(締切間近は特に)、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。 ▼詳細・応募https://form.universal-music.co.jp/sns_funkymonkeybabys_ongakuwonarasou/page/index.html ◾️<FUNKY MONKEY BΛBY’S 20th anniversary Tour 〜そのまんま東へ西へ〜> ▽ライブハウス公演 2025年9月6日(土)開場16:30/開演17:00 [青森]青森Quarter 2025年9月13日(土)開場16:15/開演17:00 [岐阜]岐阜club-G 2025年9月20日(土)開場16:30/開演17:00 [鳥取]米子 AZTiC laughs 2025年9月27日(土)開場16:15/開演17:00 [鹿児島]鹿児島CAPARVO HALL 2025年10月4日(土)開場16:15/開演17:00 [滋賀]滋賀U★STONE […]

