インターリンクは、2026年に予定されているICANNの新gTLD募集(2026ラウンド)に向けて、企業専用ドメイン「ブランドTLD」の取得・活用を支援する「新gTLDコンサルティングサービス」の提供を2025年6月13日(金)に開始しました。

インターリンク「新gTLDコンサルティングサービス」

インターリンクは、2026年に予定されているICANNの新gTLD募集(2026ラウンド)に向けて、企業専用ドメイン「ブランドTLD」の取得・活用を支援する「新gTLDコンサルティングサービス」の提供を2025年6月13日(金)に開始。

このサービスは、TLD申請からICANNとの交渉、技術基盤の整備、運用開始までを一括でサポートし、企業のセキュリティ強化、ブランド価値向上、社会的信頼獲得に貢献することを目的としています。

【ブランドTLDがもたらす5つのメリット】

1. フィッシング被害の防止

2. ブランドの信頼性と独自性の向上

3. 希望するドメイン名が自由に使える

4. 社内ネットワークのセキュリティ強化

5. ひと目で伝わるブランド力

ブランドTLD

【フィッシング被害の未然防止に貢献する、企業専用TLDの導入価値】

現在、国内外で企業名をかたるフィッシング詐欺や偽サイト被害が多発しており、エンドユーザーが「本物かどうか」を自ら判断する必要性が高まっています。

ブランドTLDを活用することで、企業は社会的価値のあるセキュリティ対策を講じることが可能です。

- ドメインを見るだけで正しいサイトと判断できる環境を提供

- 第三者によるなりすましドメイン取得を原理的に排除

- フィッシング詐欺や偽装メールのリスクを根本から遮断

ブランドTLDは、企業とエンドユーザーをつなぐ“信頼のインフラ”です。

インターリンクは本サービスを通じて、社会全体のインターネット安全性向上に貢献していきます。

【新gTLDとは】

ドメイン名の「.com」や「.jp」などに代表されるTLD(トップレベルドメイン)に、企業名・地名・一般名称などを自由に申請・運用できる制度です。

2012年に実施された前回ラウンドでは1,000を超える新gTLDが誕生し、日本からも70件以上の企業が申請・運用しています。

【インターリンクの実績】

インターリンクは、2006年に日本で8社目のICANN公認レジストラに認定。

2012年の新gTLDラウンドでは、「.moe」、「.earth」、「.osaka」を自社申請し、合計登録件数は2025年2月時点で5万件を超えています。

日本企業のブランドTLDも委託を受けて申請し、複数のTLDを運用しています。

いずれもトラブルなく安定運用を継続中です。

【新gTLDコンサルティングサービス概要】

- gTLD文字列の選定・申請支援(日本語対応可)

- ICANNとのやり取り・書類整備・英語対応

- 米・英・日3拠点のレジストリバックエンドから選定可能

- 技術接続・DNS構築支援・TLD運用代行

- 申請文字列競合解決支援(代替文字列の申請、オークション代理参加など)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post フィッシング被害を防止!インターリンク「新gTLDコンサルティングサービス」 appeared first on Dtimes.