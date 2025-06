スマホをひったくりしたGK、周囲の人からリンチされて死去…「謙虚で地に足がついた男だった」

ケニアリーグでゴールキーパーとして活躍した若手選手のエリック・ワフラが、暴徒によって集団暴行を受けて死去したとのこと。

エリック・ワフラは「ジャゴール」の愛称で知られた選手で、マサレFCでプレーしたあと、地域のリーグでサッカーを続けていたとのこと。

『Legit』によれば、彼とその友人は町中で他人のスマートフォンをひったくりしたところ、それに怒った周囲の一般人から集団暴行を受けたという。

石や棒で打撃を受けた彼と友人はその場で死亡し、警察によってナイロビ葬儀場へと運ばれ、「身元不明の成人男性2名」として遺体処理されたという。

それが後にエリック・ワフラのものだと伝えられ、メディアを賑わせることになったようだ。

Former Mathare FC goalkeeper Eric Wafula, a product of MYSA, tragically lost his life on Saturday after he was lynched by a mob.



Reports allege that he had snatched a mobile phone from a pedestrian.#FootballKE pic.twitter.com/BwJYgVQhgN