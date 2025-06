2025年6月11日、PC周辺機器の接続規格であるPCI Express(PCIe)の仕様策定団体・PCI-SIGが、「PCI Express 7.0(PCIe 7.0)」の最終仕様をリリースしました。PCIe 7.0の最終仕様ではデータレート(ビットレート)が最大128GT/s、双方向転送速度が512GB/sとなっています。PCIe 7.0 Specification Now Available to PCI-SIG Members | PCI-SIG

https://pcisig.com/pcie-70-specification-now-available-pci-sig-membersPCI-SIG® Releases PCIe® 7.0 Specification to Support the Bandwidth Demands of Artificial Intelligence at 128.0 GT/s Transfer Rateshttps://www.businesswire.com/news/home/20250611299049/en/PCI-SIG-Releases-PCIe-7.0-Specification-to-Support-the-Bandwidth-Demands-of-Artificial-Intelligence-at-128.0-GTs-Transfer-RatesPCIe 7.0 spec finalized with up to 512GB/s speeds - PCI-SIG targets 1TB/s for 8.0 as 'exploration' phase begins | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-industry/pcie-7-0-spec-finalized-with-up-to-512gb-s-speeds-pci-sig-targets-1tb-s-for-8-0-as-exploration-phase-beginsPCI-SIGの会長兼議長であるアル・ヤネス氏はPCIe 7.0の最終仕様リリースにあたり、「PCIeテクノロジーは20年以上にわたり、広帯域幅・低遅延の入出力I/Oインターコネクトとして採用されてきました。このたび、PCIe 7.0仕様のリリースを発表できることをうれしく思います。この仕様は、私たちが長年続けてきた『3年ごとにI/O帯域幅を倍増させる』という伝統を引き継いでいます」と述べています。新たにリリースされたPCIe 7.0の最終仕様は、16レーン構成でデータレートが最大128GT/s、片方向転送速度が256GB/s、双方向転送速度が512GB/sとなっています。データレートと転送速度は前世代であるPCIe 6.0の2倍です。また、PCIe 7.0はPAM4(4値パルス振幅変調)信号とPAM4Flit(フロー制御ユニット)ベースのエンコーディングをサポートしており、電力効率が向上しているほか、以前の世代のPCIeテクノロジーとの下位互換性を維持しています。PCIe 7.0はAIや機械学習、800Gイーサネット、クラウド、量子コンピューティングなど、大きな帯域幅需要を持つデータ駆動型アプリケーションを対象としています。ヤネス氏は、「AIアプリケーションが急速に拡大する中で、次世代のPCIeテクノロジーは、AIを導入するデータ集約型市場における帯域幅の要件を満たします。これにはハイパースケールなデータセンター、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、自動車、軍事/航空宇宙分野が含まれます」と述べました。また、PCI-SIGは2030年以降に使用されるPCIe 8.0の策定も開始したことを発表しました。PCIe 8.0はPCIe 7.0の2倍のパフォーマンスを誇り、データレートが256GT/sに倍増し、双方向転送速度が16レーンで1TB/sに達する可能性があるとのことです。