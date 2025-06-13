ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 試験栽培した色付きの品種のジャガイモが豊作 中国・武夷山市 試験栽培した色付きの品種のジャガイモが豊作 中国・武夷山市 試験栽培した色付きの品種のジャガイモが豊作 中国・武夷山市 2025年6月13日 12時6分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １２日、後墘村で収穫したジャガイモを掲げる廷興稲花魚農民専門合作社（協同組合）の従業員。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） 【新華社武夷山6月13日】中国福建省武夷山市呉屯郷後墘（ごけん）村でこのほど、地元の協同組合が試験栽培した赤や濃い紫のジャガイモが収穫期を迎え、村民の収入増と生活向上を後押しした。１２日、後墘村で収穫したジャガイモを運ぶ廷興稲花魚農民専門合作社（協同組合）の従業員。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１２日、後墘村で七色彩玉を掘り起こす廷興稲花魚農民専門合作社（協同組合）の従業員。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１２日、後墘村で七色彩玉を掘り起こす廷興稲花魚農民専門合作社（協同組合）の従業員。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１２日、後墘村で収穫されたカラフルポテト。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１２日、後墘村で収穫されたジャガイモ。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） リンクをコピーする みんなの感想は？