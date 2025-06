◆本田真凜「カラダ探し THE LAST NIGHT」のJK制服姿披露

【モデルプレス=2025/06/13】プロフィギュアスケーターの本田真凜が6月12日、自身のInstagramを更新。映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の役衣装となる制服姿で美しい脚を披露し、反響が寄せられている。本田は、女優の橋本環奈が主演を務める映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)で俳優デビューを果たすことを同日発表。美人で明るく、いつもクラスの中心にいる木下有紗(きのした・ありさ)役を務める。

今回の投稿では同映画の公式アカウントとともに「有紗」とコメントを添え、役衣装の制服姿を公開。座りポーズを決め、スカートから伸びる美しい脚線美が印象的な写真となっている。この投稿を受け、ファンからは「可愛すぎる」「女優としても魅力的」「制服姿が似合ってる」「映画期待しかない」「女子高生役どんな風に演じるのか楽しみ」などと反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】