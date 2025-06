ディズニーストアに『おしゃれキャット』の「ディズニー マリー」と『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」をモチーフにしたコレクションが登場。

さりげないキャラクターデザインが上品な浴衣のほか、夏のコーディネートに華やかさを添える小物を多数展開した「Disney YUKATA Collection」が発売されます☆

ディズニーストア「Disney YUKATA Collection」

発売日:2025年6月17日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアから「ディズニー マリー」と「アリエル」をモチーフにした、この夏を彩る浴衣の新コレクションが登場。

それぞれのキャラクターらしさを活かし「マリー」はレースやリボンがポイントのフェミニンなテイストに、「アリエル」はパールや貝殻モチーフを取り入れ、海をイメージした爽やかで涼しげなスタイルに仕上げられています。

淡いくすみカラーを基調とした大人かわいいデザインで、夏の装いを華やかに演出してくれる浴衣です。

今回発売されるコレクションには、キャラクターをさりげなくあしらった上品な浴衣をはじめ、帯締めやバッグなど、きらめきを添える小物も登場するため、トータルコーディネートが楽しめるのも嬉しいポイント。

レース素材を用いた巾着バッグは、大きなリボンと「マリー」のチャームがアクセントになっています。

「アリエル」と「フランダー」をデザインしたかごバッグは、パールビーズのハンドルが華やかさを一層引き立てるのが特徴。

そのほか、和装、洋装どちらにも合わせやすい扇子やヘアクリップなども展開され、細部までこだわったデザインで身に着けるだけで気分が高まるグッズが揃います☆

マリー おしゃれキャット 浴衣・結び帯 セット Disney YUKATA Collection

価格:14,500円 (税込)

サイズ:適応身長 約154〜168cm

身丈 約163cm

裄丈 約67cm

袖丈 約49cm

帯 全長約405cm/幅 約48cm

パッケージ 約縦98×横38×厚み7cm

キュートな「マリー」と大輪の花々、上品なリボンモチーフをデザインした浴衣。

細かな縦線が入った生地はさらっとした質感で、夏でも快適に過ごしやすい肌触りです。

あわせる帯はピンク系の色味で、シワ加工が施された兵児帯。

「マリー」らしい蝶々結びはもちろん、色々なアレンジが楽しめます。

アリエル&フランダー 浴衣・結び帯 セット Disney YUKATA Collection

価格:14,500円 (税込)

サイズ:適応身長 約154〜168cm

身丈 約163cm

裄丈 約67cm

袖丈 約49cm

帯 全長約405cm/幅 約48cm

パッケージ 約縦98×横38×厚み7cm

「アリエル」と「フランダー」が泳ぐ、花柄の浴衣。

薄っすらと入った縦しま模様は、まるで光が差し込む水中のよう☆

さらっとした質感で、夏も快適に過ごしやすい肌触りの生地が使用されています。

淡い色味に仕上げられた帯が、簡単な結び方でも、くしゅっとふんわり華やかに仕上がるのも魅力です。

マリー おしゃれキャット 帯締め Disney YUKATA Collection

価格:1,600円 (税込)

サイズ:帯飾り 約縦2.5×横2.7×厚み0.8cm

帯締め 全長約120cm

「マリー」の帯飾りがかわいい、淡い色味の帯締め。

ダイカットフェイスデザインの帯飾りは、シルバーカラーのきらめきにピンク色のリボンが愛らしさを添えています。

帯締めは、レース編みのような繊細な模様がとっても華やかで素敵です。

フランダー 帯締め Disney YUKATA Collection

価格:1,600円 (税込)

サイズ:帯飾り 約縦3×横3×厚み0.7cm

帯締め 全長約120cm

「アリエル」のお友だち「フランダー」デザインの帯飾りが付いた帯締め。

シェル(貝殻)モチーフの帯飾りが目を引く、パープルカラーの帯締めです。

帯飾りはマットなゴールドカラーが大人かわいい印象で、キュート「フランダー」とパールやストーンの輝きがアクセントになっています。

ミッキー 帯締め Disney YUKATA Collection

価格:2,000円 (税込)

サイズ:帯飾り 約縦2.2×横2.5×厚み0.7cm

帯締め 全長約66〜90cm

ミッキーモチーフの帯飾りがアクセントになった、豪華な帯締め。

大小のお花モチーフを並べてミッキーアイコンを表現した帯飾りは、マットなゴールドカラーが大人可愛い印象です。

華やかで素敵な、上品にきらめくたくさんのパールを連ねた帯締め部分は、ゴム仕様で伸縮するので帯にぴったりフィットします。

ミニー 帯締め Disney YUKATA Collection

価格:1,600円 (税込)

サイズ:帯飾り 約縦1.7×横2.2×厚み0.8cm

帯締め 全長約120cm

ミニーリボンの帯飾りがおしゃれな、淡い色味の帯締め。

ゴールドカラーの帯飾りにあしらったストーンが上品なきらめきを添えています。

レース編みのように繊細に仕上げられた、帯締めの模様も素敵です。

アリエル ヘアクリップ カミスキー Disney YUKATA Collection

価格:3,000円 (税込)

サイズ:約縦4×横10×厚み3cm

『リトル・マーメイド』にまつわるモチーフをデザインした、フォーク風のヘアクリップ。

作中で「アリエル」と「フランダー」が見つけた“カミスキー”をモチーフにしたユニークなデザインが使用されています。

「アリエル」のシルエットやシェル(貝殻)、ヒトデのモチーフで飾られたゴールドカラーのフォークに、パールやストーンのきらめきをプラスしてくれるヘアアクセサリーです。

マリー おしゃれキャット ヘアクリップ ビッグリボン Disney YUKATA Collection

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約縦16.5×横16×厚み2cm

『おしゃれキャット』の子ネコ「マリー」のチャームが付いた、大きなリボンのヘアクリップ。

くすみカラーで仕上げられたダブルリボンデザインと、落ち着いたカラーリングで大人っぽい雰囲気です。

キャラクターのダイカットチャームとパールやストーンのきらめきが華やか☆

フランダー ショルダーバッグ 2WAY ぬいぐるみ風 Disney YUKATA Collection

価格:4,900円 (税込)

サイズ:約高さ18×幅24×奥行き26cm

ショルダー部分 約105cm ※調節不可

ストラップ 約長さ30cm

ころんとかわいい「フランダー」デザインの2WAYバッグ。

背びれに沿うようにファスナーが付いているので、キャラクターフォルムなど見た目をキープしつつ、使い勝手も抜群です。

付属のストラップは2種類で、大粒パールを連ねたストラップは手持ち用に、長いチェーンストラップは肩掛け用に使い分けできます。

マリー おしゃれキャット ハンドバッグ 巾着 Disney YUKATA Collection

価格:4,900円 (税込)

サイズ:約高さ20×幅25×奥行き16cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約12cm

「マリー」のダイカットチャームが付いた、くすみカラーで仕上げられたワンカラーデザインの巾着バッグ。

落ち着いたカラーリングとレース素材の組み合わせで、大人っぽい雰囲気に仕上げられているのが特徴です。

巾着紐には光沢のあるツイストコードを使い、バランスよくつくられています。

アリエル&フランダー かごバッグ 巾着 チャーム付き Disney YUKATA Collection

価格:7,300円 (税込)

サイズ:約高さ16×幅26×奥行き(マチ)15cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約10cm

チャーム キャラクター約縦3.3×横4×厚み0.2cm/チェーン 約長さ13cm

大粒パールを連ねたハンドルが特徴的な「アリエル」と「フランダー」デザインの巾着かごバッグ。

華やかな見た目に、淡い水色の内生地が和の雰囲気を添えてくれる内生地は「アリエル」と「フランダー」が泳ぐ花柄になっています。

パールビーズを飾った、フランダーデザインのバッグチャームがアクセント☆

アリエル&フランダー 扇子 Disney YUKATA Collection

価格:2,400円 (税込)

サイズ:扇子(折りたたみ時) 約縦23×横2.8×厚み1.5cm

扇子(広げた時) 約縦23×横26×厚み2.5cm

扇子袋 約縦22.5×横4×厚み0.5cm

「アリエル」と「フランダー」が泳ぐ花柄デザインの扇子。

シェル(貝殻)をモチーフにしたカッティングがおしゃれ。

さわやかな水色の房飾りが華やかさをプラスしてくれるほか、収納袋が付いているので持ち運びにも便利です。

マリー おしゃれキャット 扇子 Disney YUKATA Collection

価格:2,400円 (税込)

サイズ:扇子(折りたたみ時) 約縦24×横2.8×厚み1.5cm

扇子(広げた時) 約縦24×横25×厚み2.5cm

扇子袋 約縦22.5×横4×厚み0.5cm

「マリー」のお顔を大胆にあしらった扇子がラインナップ。

ぴょこんと飛び出た耳がとってもキュートです☆

「マリー」らしいピンク色の房飾りが華やかさをプラスしてくれる、収納袋付きのディズニーグッズです。

さりげないキャラクターデザインが上品な浴衣のほか、夏のコーディネートに華やかさを添える小物を多数ラインナップ。

ディズニーストアにて2025年6月17日より順次販売される「Disney YUKATA Collection」の紹介でした☆

プリンセスの日常を特別な瞬間にするときめき溢れるグッズ!ディズニーストア「WISHING YOU A LOVELY DAY」 プリンセスの日常を特別な瞬間にするときめき溢れるグッズ!ディズニーストア「WISHING YOU A LOVELY DAY」 続きを見る

スティッチとスクランプのかわいい姿に癒やされる!ディズニーストア「Disney Stitch Day Collection」 スティッチとスクランプのかわいい姿に癒やされる!ディズニーストア「Disney Stitch Day Collection」 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post マリーとアリエルをモチーフにした大人かわいい浴衣!ディズニーストア「Disney YUKATA Collection」 appeared first on Dtimes.