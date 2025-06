伝統織物「西陣織」の帯を再利用し、制作！Nazuna「西陣織のてるてる坊主作成体験」

Nazunaは、2025年6月16日(月)から6月30日(月)までの期間に、宿泊者限定イベントとして「西陣織のてるてる坊主作成体験」を開催します。

Nazuna「西陣織のてるてる坊主作成体験」

開催期間 : 2025年6月16日(月)〜6月30日(月)

対象 : Nazuna宿泊者限定

実施施設 : Nazuna 京都 御所/二条城/椿通/東本願寺

このイベントでは、京都が誇る伝統織物「西陣織」の帯を再利用し、世界にひとつだけの“てるてる坊主”を作成していただく体験を提供します。

日本の風習である「晴れを願うおまじない」と伝統工芸が融合したこのワークショップは、梅雨という季節を、より豊かに味わうための文化体験ができます。

■Nazunaが梅雨にお届けする、伝統と祈りのてるてる坊主体験

(1)世界にひとつだけの作品を

今回の体験では、西陣織の帯を丁寧にほどき、その布を使っててるてる坊主を作ります。

一つひとつ柄や色合いが異なり、すべてが一点ものです。

(2)“日本らしさ”を体験するおまじない文化

てるてる坊主は、日本に古くから伝わる「晴れを願う」おまじない。

日本文化に触れる体験となっています。

(3)旅の記憶をご自宅でも

完成したてるてる坊主は、そのままお持ち帰り可能。

世界にひとつだけのてるてる坊主

