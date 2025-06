日本ゴルフ協会と語学トレーニング契約締結！ネイティブキャンプ

ネイティブキャンプは、公益財団法人日本ゴルフ協会と語学トレーニング契約を締結し、JGAナショナルチーム所属の選手・関係者に向けたオンライン英会話レッスンの提供を開始しました。

英語での実践的なコミュニケーション力を養い、国際舞台での活躍を後押しします。

■国際大会での活躍を見据えた語学力の強化へ

ゴルフは国際大会への出場機会が多く、海外メディア対応や他国の選手・関係者との英語によるコミュニケーションが求められます。

近年、日本人選手の活躍が目覚ましく、国際的な注目度が高まる中で、語学力の強化は選手育成における重要な課題の一つとなっています。

JGAでは、日本を代表するトップアマチュアゴルファーで構成された「ナショナルチーム」を組織し、海外での活躍を見据えた英語学習プログラムを展開しています。

今回の提携により、ネイティブキャンプのオンライン英会話が新たな学習ツールとして導入されました。

レッスン回数無制限・予約不要という特徴を活かし、選手個々のスケジュールや成長段階に応じた柔軟な学習支援が可能になります。

